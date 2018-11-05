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Назван самый сексуальный мужчина 2018 года. Его определил журнал People

06.11.2018 12:38 — Разное | Tut.by  
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Идрис Эльба — самый сексуальный мужчина 2018-ого года — пишет журнал «People».

46-летний британский актер известен нам по фильмам «28 недель спустя», «Тихоокеанский рубеж», «Тор», «Между нами горы». Идрис Эльба должен был сыграть и Джеймса Бонда, но не сложилось.

Идрис удивился титулу «самого сексуального», но отметил, что ему очень приятно его получить:

«Да ладно? Правда? Иногда я смотрю на себя в зеркало и думаю: „Да, я действительно сегодня очень сексуальный“. Но, честно говоря, это очень приятное чувство и неожиданный сюрприз. Мама будет мной гордиться», — сказал актер.

Кстати, разочарование для тех, кто солидарен с выбором журнала: после нескольких громких расставаний актер пообещал больше никогда не жениться:

— Женюсь ли я когда-нибудь еще? Я так не думаю. Брак — это не для всех. Я был там. Это не мое призвание.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Idris Elba (@idriselba) 5 Ноя 2018 в 8:55 PST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Idris Elba (@idriselba) 28 Апр 2018 в 4:11 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Idris Elba (@idriselba) 11 Июл 2017 в 8:24 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Idris Elba (@idriselba) 14 Фев 2017 в 10:03 PST

Напомним, что раньше «секс-символами» года «People» называл таких красавцев как Том Круз, Брэд Питт, Харрисон Форд, Джордж Клуни, Райан Рейнольдс, Брэдли Купер… А вы согласны с выбором в этом году?

 
 
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