В Турове Volvo протаранил три машины, сбил на пешеходной дорожке мужчину и врезался в забор

В Турове легковушка повредила на стоянке три автомобиля, после чего сбила пешехода и врезалась в забор. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.





Авария произошла 5 ноября, около 11.45, на улице Ленинской. «33-летний водитель Volvo ехал в направлении улицы Красная площадь и в районе дома № 35 совершил касательное столкновение с BMW и Volkswagen, которые находились на стоянке. От удара последний отбросило в стоявший рядом Peugeot», — рассказали в ГАИ.





После серии столкновений Volvo выехал на пешеходную дорожку и сбил 36-летнего мужчину. Остановил автомобиль только забор дома № 33 на улице Ленинской.





В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.