СК завершил расследование масштабного дела о торговле наркотиками. Под стражей более 30 обвиняемых

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Обвиняемые являлись работниками двух крупных интернет-магазинов, торговавших запрещенными веществами. Многие из них имеют высшее образование, официальную работу или являются предпринимателями.

Среди обвиняемых одна женщина. Возраст мужчин колеблется от 18 до 46 лет, сообщили в СК. Средний возраст обвиняемых – 27 лет. Они имеют разный социальный статус: 8 фигурантов закончили вузы, 15 имели законные источники дохода и постоянное место работы либо занимались предпринимательством. 11 подследственных ранее были судимы, в том числе по наркотическим статьям.

Как установили следователи, все фигуранты дела были задействованы в работе двух крупных интернет-площадок, через которые велась торговля наркотиками. Деятельность интернет-магазинов была хорошо организована с точки зрения организации поставок, конспирации, маркетинга. Так, объявлялись скидки и акции, размещались объявления о трудоустройстве, в которых обещались высокие заработки и обеспечение безопасности.

Поставки товара для реализации в интернет-магазинах производились с территории России и Украины.

Работа одного из магазинов “White&Fluffy” пресечена, сообщили в СК. Установлены личности руководителей обеих торговых площадок.

В ходе расследования из тайников изъяты наркотические средства и психотропные вещества общей массой более 7 кг.