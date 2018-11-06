«Под вашу сень, Михайловские рощи..»

«Здесь Пушкин был. Далеким летним днем.

Здесь Пушкин был. Сорвал цветок на память.

…Давно остыли легкие следы —

Их занесло песками и годами»

Борис Левенко

В один из золотых, необычайно тёплых осенних дней ранним утром 11 октября посетители отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста отравились в путь на двух микроавтобусах в количестве 16 человек. В приподнятом настроении приехали мы в Михайловское. Небо было голубым, утро — солнечным, и незримое присутствие самого Александра Сергеевича и его поэзии в этих уединённых местах радовало и придавало сил. Сюда, в заповедные старинные парки и усадьбы, в «гости к Пушкину», ежегодно приезжают сотни тысяч почитателей его гения. И мы, входя в знаменитые Михайловские рощи, с каждым поворотом дороги открывали для себя их пленительную красоту, каждый из нас по-своему ждал встречи с самим поэтом, вспоминая его строки: «Кажется, вечор еще бродил я в этих рощах…».

Для справки: в годы ссылки в Михайловском Пушкин становится признанным первым русским поэтом. Здесь, как наказание за поэтическое вольнодумство, провёл он два года своей ссылки и подарил миру лучшие свои произведения. Народный быт и народная поэзия, атмосфера милых и тихих культурных гнёзд провинциального дворянского мира охватили его по приезде и создали совершенно особый тон его михайловской ссылки. С 30-х годов XIX века за Михайловским закрепилось определение поэтической родины Пушкина. Годы ссылки (1824-1826) стали важным этапом в его творческой биографии, они способствовали становлению Пушкина как русского национального поэта.

…Здесь меня таинственным щитом

Святое провиденье осенило,

Поэзия как ангел утешитель

Спасла меня, и я воскрес душой. Из стихотворения «…Вновь я посетил..»

В настоящее время здесь действует Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское».

Мы гуляли по аллеям и паркам, думая о том, как таинственно и необъяснимо может влиять местность на судьбы и характеры людей. Само место дает возможность лучше понять, о чем думал поэт, творя свои бессмертные произведения. В окружении сосновых лесов, озёр и рек мы чувствовали необыкновенное единение с природой и необъяснимое благоговение, исходящее из красоты и особой атмосферы этих мест. «Приютом спокойствия, трудов и вдохновенья» называл поэт Михайловское. С тех пор прошло почти двести лет, но мы невольно ловили себя на мысли, что пушкинское время здесь навек остановилось. Прогулявшись по широкой еловой аллее парка, полюбовались на удивительный по красоте Ганнибалов пруд, где живут серые цапли. Пруды Михайловского служат истинным украшением усадьбы, на одном из них находится «остров уединения», так любимый поэтом. Прошлись по «аллее Керн», по которой Анна Петровна прогуливалась с поэтом летом 1825 года. Именно ей, племяннице П.А.Осиповой, поэт посвятил эти строки: «Я помню чудное мгновенье. Передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты». Пересекаем «праздничную поляну», минуем горбатый мостик через «пруд под сенью ив густых», не торопясь, слушаем рассказ экскурсовода. Осмотрели двухсотлетний дуб и запечатлели себя всем составом у скульптуры «Пушкин-лицеист». К главному дому ведет старая въездная дорога, обсаженная вековыми елями, что были посажены еще дедом Пушкина. Мы обходим здание вокруг и останавливаемся полюбоваться на великолепие, открывающееся с северного фасада: на два озера и долину реки, разливающуюся ранней весной, лесистый холм и горку, что зовется Савкиной. Вниз к озеру ведут ступени. За околицей — вид на заливной луг с одинокой ветряной мельницей, которая давно уже стала символом Михайловского. До чего же там красиво!

Завершив нашу экскурсию по Михайловскому, едем в музей-усадьбу Тригорское — «приют, сияньем муз одетый…»

По воспоминаниям обитателей усадьбы и первых паломников, дом в Тригорском воспринимался как «дом Лариных», а в чертах героев романа угадывалось Тригорское – имение друзей Пушкина Осиповых-Вульф. Эта усадьба стала для него вторым домом в годы Михайловской ссылки. Пушкин проводил здесь очень много времени, читал свои стихи, пользовался библиотекой. Экспозиция музея, размещенная в залах, включает в себя копии писем, старинных фотографий, чертежей, книги, подлинные предметы быта Тригорского, мебель, копии рукописей романа «Евгений Онегин», стихотворных посланий, рисунков Пушкина, подлинники и копии старинных картин. По ходу экскурсии рассказывается о взаимоотношениях поэта с этой семьей.

После осмотра усадьбы состоялась увлекательная экскурсия по живописному парку в английском «пейзажном» стиле. С высокого берега реки Сороть перед нами открылся замечательный вид на окрестности Пушкиногорья и дорогу в Михайловское. Побывав в доме, мы отправились гулять по большому красивому пейзажному парку Тригорского, который благодаря старанию его обитателей был оформлен как английский парк. От красоты пейзажей замирает сердце и захватывает дух!

Пройдя мимо трехсотлетнего «дуба уединенного», заглянули в Тригорскую баньку, отстроенную заново по старинным чертежам, где Пушкин проводил время в компании своих приятелей, посмотрели на солнечные часы, выполненные в виде огромной цветочной клумбы, обсаженной по периметру двенадцатью «часовыми» дубами. Уголки парка носят имена, связанные с пребыванием Пушкина в Тригорском: «скамья Онегина», «зеленая беседка», «зеленая зала», «аллея Татьяны». От красоты пейзажей замирает сердце и захватывает дух!

Далее наш путь лежал к Свято-Успенскому Святогорскому монастырю, который стоит на высоком холме. Поднявшись по спиральной каменной лестнице, идём через Святые (Пятницкие) ворота, те самые, через которые провожали в последний путь Пушкина, оказываемся около Успенского собора с колокольней и семейного захоронения Ганнибалов-Пушкиных. С 19 века обитель оказалась неразрывно связанной с именем Александра Сергеевича Пушкина. Поэт приходил сюда в моменты творческих исканий и на поклон могилам предков, памятью которых он свято дорожил. Мы поклонились могиле Пушкина, помолчали, постояли немного у фамильных могил … Зашли в Успенский собор. День близился к вечеру и надо было собираться в дорогу.

Из этих чудных мест не хотелось уезжать, было только желание бродить по тропинкам до самого вечера и перечитывать стихотворения Александра Сергеевича, в которых сохранилась его душа.. Домой мы вернулись ночью, уставшие и счастливые, вдохновлённые прекрасными образами и пейзажами, бережно храня в памяти каждую деталь этого невероятного путешествия.

Н. МАРТЫНОВА,

заведующая отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста.