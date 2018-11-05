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В Беларуси завершается разработка опытного образца электромобиля
Фото из архива
6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси завершается разработка опытного образца электромобиля, сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков, передает корреспондент БЕЛТА.
"В текущем году совместно с фирмой "Кейджи Импэкс" завершается создание первого белорусского электромобиля. Одновременно завершается разработка супернакопителя энергии - суперконденсатора на принципиально новой основе", - сказал Владимир Гусаков.
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6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси завершается разработка опытного образца электромобиля, сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Президиума...
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