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В Беларуси завершается разработка опытного образца электромобиля

06.11.2018 12:49 — Разное | БелТА  
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В Беларуси завершается разработка опытного образца электромобиля
Фото из архива

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси завершается разработка опытного образца электромобиля, сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков, передает корреспондент БЕЛТА.

"В текущем году совместно с фирмой "Кейджи Импэкс" завершается создание первого белорусского электромобиля. Одновременно завершается разработка супернакопителя энергии - суперконденсатора на принципиально новой основе", - сказал Владимир Гусаков.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси завершается разработка опытного образца электромобиля, сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Президиума...
 
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