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«Медуза» рассказала, кто и почему обвинил её главреда в харрасменте. Хронология конфликта

06.11.2018 13:07 — Разное | KYKY  
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Российское издание Meduza рассказало о временном отстранении главного редактора Ивана Колпакова из-за обвинений в харассменте. 20 октября на корпоративе он приставал к жене одного из сотрудников, о чём она рассказала чуть позже. После редакционного расследования Ивана решили отстранить от должности на две недели и рассказать обо всём публике − чтобы публично осудить и объяснить происходящее. Сегодня, 6 ноября, он вернулся к работе. Обо всём этом рассказали на странице «Медузы» в Facebook.

Что случилось

В субботу, 20 октября, «Медуза» отмечала в Риге день рождения. Примерно в четыре утра главный редактор Иван Колпаков, который был сильно пьян, прикоснулся к ягодице жены одного из сотрудников «Медузы» и сказал: «Ты единственная на этой вечеринке, кого я могу харассить, и мне за это ничего не будет» − после чего ушел. Девушка сама об этом рассказала. Она также попросила сохранить анонимность. Иван не помнит, что именно произошло, но признает, что такое могло случиться.

Что было дальше

В понедельник, 22 октября, муж девушки рассказал на редколлегии об инциденте. Колпаков, который в этот момент ехал в аэропорт, сразу отменил командировку и вернулся в офис. Он собрал экстренную редколлегию, чтобы объясниться. Иван лично извинился перед мужем пострадавшей, а вечером письменно − перед самой девушкой (она отказалась от встречи). Редакция была в растерянности, потому что в издании нет никаких правил и процедур для таких случаев.

На следующий день Колпаков предложил временно отстранить его от должности. Экстренный совет директоров занялся расследованием инцидента. Исполняющим обязанности главреда назначили Галину Тимченко, гендиректора издания. В четверг редакция решила рассказать о происходящем − иначе у читателей распространятся слухи. 

В ходе расследования экстренный совет директоров разговаривал с участниками инцидента и добровольно опросил сотрудников «Медузы». 4 ноября в расширенном составе (позвали трех представителей редакции) приняли решение. 

И какой результат

Совет директоров определил, что сказанное девушкой − правда. При этом нет оснований считать, что Колпаков когда-либо прежде позволял себе подобное. Большинство сотрудников «Медузы» высказались за то, чтобы Колпаков остался главредом издания, но назвали его поведение на вечеринке неприемлемым. 

Совет директоров решил следующее:

  1. То, что случилось, − это неприемлемое поведение. Мы его резко осуждаем.
     
  2. Это разовый инцидент. Проблема не носит системный характер. Колпаков никогда не позволял себе такого в прошлом. Двухнедельное отстранение от работы и публичное (а также внутреннее) осуждение совет считает достаточным наказанием. 
     
  3. Должно быть прописано, какое поведение сотрудников «Медуза» считает неприемлемым и какое наказание следует за нарушение правил. 
     
  4. Совет считает, что публичность и временное отстранение − достаточное наказание и гарантия того, что это не повторится.

Напоследок в сообщении указали, что «Медуза» − это «издание, для которого человек и его права являются абсолютной ценностью. Мы считаем недопустимыми домогательства, приставания, унижение, насилие и злоупотребление властью. Этого не может происходить и в нашей редакции. Но мы также считаем, что любой человек заслуживает справедливого разбирательства. А оно невозможно без выработки четких правил поведения. Они будут написаны».

 
 
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Российское издание Meduza рассказало о временном отстранении главного редактора Ивана Колпакова из-за обвинений в харассменте. 20 октября на корпоративе он...
 
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