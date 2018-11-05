В Калинковичах полуторогодовалый ребёнок выпал из окна четвёртого этажа. СК: он сам его открыл

В Калинковичах полуторагодовалый ребёнок выпал из окна четвёртого этажа. Как пишет TUT.by со ссылкой на Следственный комитет, мальчик сам открыл стеклопакет. Ребёнок в реанимации.

Инцидент произошёл ещё в пятницу 2 ноября в одной из пятиэтажек города. Представители СК рассказали, что мальчик выбрался из кроватки, которая стояла возле окна. Затем он злез на подоконник, каким-то образом сам открыл окно со стеклопакетом − и выпал из него.

Мать и старшая сестра в этот момент были дома, но в другой комнате. Мальчика с множественными переломами доставили в реанимацию районной больницы.