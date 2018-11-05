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Куинтон Хауден: "Конечно, "Динамо" по силам побороться за плей-офф. Мне нравится наша команда"

06.11.2018 13:06 — Разное | Tut.by  
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Нападающий минского «Динамо» Куинтон Хауден рассказал о своих ожиданиях перед матчем с «Сочи», а также выразил уверенность, что «зубры» смогут побороться за плей-офф, сообщает официальный сайт команды.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

 

— Мы знаем, что соперник активно начнет. Это быстрая команда, которая хорошо переходит из обороны в атаку. Они будут готовы к матчу. Что ж, мы должны оказать сопротивление и победить. Это последняя игра перед перерывом и, конечно, всем нужны очки.

— Сезон близится к экватору. Как чувствуешь себя физически?

— Все хорошо. К тому же, после матча с «Сочи» дадут несколько выходных, поэтому будет возможность немного перевести дух. Главное — быть на позитиве, верить в себя и выиграть сегодня. Ведь действуем неплохо во многих матчах, порой проигрываем в одну шайбу, когда, кажется, успех так близок… Нужно найти путь к победам.

— Что надо улучшить?

— Мы постоянно смотрим видео, разбираем различные аспекты нашей игры. Что-то удается наладить, что-то пока оставляет желать лучшего, как, например, продуктивность в атаке. В любом случае надо быть одним целым и фокусироваться на выполнении плана на игру. Да, мы можем кому-то уступить, в КХЛ очень много хороших команд, но всегда должны бороться и выкладываться по максимуму.

— В прошлом сезоне ты много играл с другими легионерами, сейчас действуешь постоянно в связке с Пулккиненом. Отсутствие языкового барьера важно для взаимопонимания в звене?

— Мне комфортно играть с Пулки, думаю, неплохо взаимодействуем. Но никаких проблем и с другими ребятами. Я немного понимаю по-русски, знаю некоторые слова, а все одноклубники хоть немного, но говорят по-английски. Мы уже хорошо знаем друг друга, знаем, чего ждать, так что с коммуникацией на льду и на скамейке все в порядке.

— Веришь, что команде еще по силам побороться за место в плей-офф?

— Конечно! Сезон длинный, впереди много матчей. Мне нравится наша команда. Да, мы неудачно начали, но надо обязательно победить сегодня, хорошо провести домашнюю серию после паузы — и все возможно!

Напомним, что «Динамо» проиграло 19 из 24 матчей в нынешнем сезоне КХЛ и располагается на последнем месте в Западной конференции. Сегодня минчане сыграют против «Сочи».

 
 
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Нападающий минского "Динамо" Куинтон Хауден рассказал о своих ожиданиях перед матчем с "Сочи", а также выразил уверенность, что "зубры" смогут побороться за плей-офф,...
 
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