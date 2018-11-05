Три белоруса погибли в ДТП под Калугой

Автоавария произошла МЗ «Украина» в Калужской области 6 ноября утром.

Об этом сообщает портал « Ника ТВ ».

Микроавтобус Citroen с белорусами съехал в кювет и на большой скорости врезался в дерево. Микроавтобус вез рабочих-вахтовиков из Беларуси на заработки в Украину.

В результате происшествия трое белорусов погибли, еще шестеро и водитель доставлены в медучреждение с травмами различной тяжести. Погибшие белорусы - уроженцы Гомеля и Кричева.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель уснул за рулем после пяти часов дороги.