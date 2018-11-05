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Три белоруса погибли в ДТП под Калугой
Автоавария произошла МЗ «Украина» в Калужской области 6 ноября утром.
Об этом сообщает портал «
Микроавтобус Citroen с белорусами съехал в кювет и на большой скорости врезался в дерево. Микроавтобус вез рабочих-вахтовиков из Беларуси на заработки в Украину.
В результате происшествия трое белорусов погибли, еще шестеро и водитель доставлены в медучреждение с травмами различной тяжести. Погибшие белорусы - уроженцы Гомеля и Кричева.
По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель уснул за рулем после пяти часов дороги.
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Автоавария произошла МЗ «Украина» в Калужской области 6 ноября утром.
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