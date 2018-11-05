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Макрон выступил за создание европейской армии: Европу нужно защитить от России, Китая и даже США
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что для защиты Европы от России, Китая и даже США, необходимо создать общеевропейскую армию.
В интервью радио Europe 1 Макрон заявил, что выход США из договора о ракетах средней и малой дальности нанесет наибольший ущерб именно Европе. Таким образом, европейцы не смогут защитить себя без "реальной европейской армии".
"Мы не сможем защитить европейцев, если не создадим настоящую европейскую армию. Мы столкнулись с Россией, которая находится у наших границ и угрожает нам... у нас должна быть Европа, которая может защитить сама себя, не зависящая от Соединенных Штатов", - цитирует Макрона Liberation.fr.
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Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что для защиты Европы от России, Китая и даже США, необходимо создать общеевропейскую армию.
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