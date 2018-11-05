Facebook заблокировал предвыборный ролик Трампа за расизм









Видео, на продвижение которого было потрачено от 20 до 80 тысяч долларов, посчитали расистским, сообщает CNN.





По данным телеканала, в ролике речь идет о караване мигрантов, который направляется в сторону границы Мексики и США. Его участники в видео показаны опасными преступниками, которые угрожают американцам.





6 ноября в США пройдут промежуточные выборы, на которых будет переизбрана Палата представителей и треть Сената.





Ранее сообщалось, что Трамп подвергся критике из-за видеоролика, в котором говорится, что мигранты являются источником насилия, а представители Демократической партии только способствуют этому.