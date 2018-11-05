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В студии Артемия Лебедева раскритиковали логотип Могилева
Один из участников конкурса логотипов к 750-летию Могилева отправил свой вариант на рецензию в студию Артемия Лебедева. Заодно для сравнения приложил и вариант-победитель.
Рецензент, дизайнер Эркен Кагаров, нелестно отозвался об утвержденном логотипе, найдя в нем единственный плюс — «фактура вышивки передает колорит».
В целом работу он назвал хаотичной, демонстрация на юбилейных логотипах городских памятников, с точки зрения рецензента, — «банальный ход».
О работе Сергея, приславшего логотипы на рецензию, дизайнер студии Лебедева отозвался более сдержанно и чуть более положительно. «Здесь все почище, но сухо и скучно» — таков был вердикт.
Хорошо, что обошлось без сквернословия.
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Один из участников конкурса логотипов к 750-летию Могилева отправил свой вариант на рецензию в студию Артемия Лебедева. Заодно для сравнения приложил и...
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