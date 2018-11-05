В студии Артемия Лебедева раскритиковали логотип Могилева

Рецензент, дизайнер Эркен Кагаров, нелестно отозвался об утвержденном логотипе, найдя в нем единственный плюс — «фактура вышивки передает колорит».





В целом работу он назвал хаотичной, демонстрация на юбилейных логотипах городских памятников, с точки зрения рецензента, — «банальный ход».





О работе Сергея, приславшего логотипы на рецензию, дизайнер студии Лебедева отозвался более сдержанно и чуть более положительно. «Здесь все почище, но сухо и скучно» — таков был вердикт.





Хорошо, что обошлось без сквернословия.