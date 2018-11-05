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Бабушка выпала из окна 7-го этажа. Почему-то вместе с подушкой
Официальных сообщений о происшествии нет, и от этого оно выглядит еще более странно.
Трагедия произошла ещё 2 ноября утром в Орше, но до сих пор официальные службы своей версии событий не озвучили и само происшествие не подтвердили, пишет сайт
Фактически известно, что пожилая женщина выпала из окна седьмого этажа социального дома. И падала она почему-то вместе с подушкой. Соседи пенсионерки сомневаются, что это было самоубийство - к тому же некоторые слышали скандал в квартире где была бабушка.
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Официальных сообщений о происшествии нет, и от этого оно выглядит еще более странно.
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