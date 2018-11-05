Бабушка выпала из окна 7-го этажа. Почему-то вместе с подушкой









Orsha.eu . Но есть очевидцы и есть фото. Трагедия произошла ещё 2 ноября утром в Орше, но до сих пор официальные службы своей версии событий не озвучили и само происшествие не подтвердили, пишет сайт. Но есть очевидцы и есть фото.





Фактически известно, что пожилая женщина выпала из окна седьмого этажа социального дома. И падала она почему-то вместе с подушкой. Соседи пенсионерки сомневаются, что это было самоубийство - к тому же некоторые слышали скандал в квартире где была бабушка.