Oops! В Браславе перепахали футбольное поле

Но к счастью для браславчан, в таком состоянии поле пробудет недолго. Городские власти решили привести в порядок стадион перед областными «Дожинками». Одно из мероприятий реконструкции – это смена газона, который не обновлялся 30 лет.





Стадион перепахали на зиму. Весной землю еще раз обработают техникой и засеют специальной травой. Поле должно быть готово к сентябрю 2019 года.





На территории стадиона также есть теннисный корт и волейбольная площадка, которые появились в 2015 году в рамках проекта по приграничному сотрудничеству Беларуси, Латвии и Литвы. К лету власти обещают открыть площадку для мини-футбола с искусственным покрытием.





Имеется в Браславе и свой маленький «ледовик». Зимой на стадионе заливают «коробку», где можно покататься на коньках или зарубиться в хоккей.





Долгое время Городской стадион был домом для «Дривятича», который выступал в чемпионате области по футболу. Когда-то браславчане даже побеждали в турнире. Однако в 2015 году команда прекратила существование.





Среди причин распада игроки отмечают уход лидеров на «пенсию» и финансовые проблемы. Рассказывает бывший тренер районного отдела образования Виталий Жук.





– Команда просто не могла существовать. Не было условий. Не хватало поддержки со стороны руководства, в том числе финансовой. Состав можно было бы собрать. Я раньше работал с молодежью, которая потом играла наравне со взрослыми. Но тренировал практически на энтузиазме. Ребята в команде тоже играли на энтузиазме.





Про какие-то выезды нечего было и думать – не было денег. На матчи к нам приезжать тоже никто не хотел, потому что нет условий на стадионе. Только трибуны и поле – нет ни туалетов, ни раздевалок. Газон часто напоминал минное поле: то яма, то кочка. Разметку наносили вместе с игроками. На пилораме брали опилки и посыпали газон. Иногда использовали известь.





Футбольный движ в городе не пропал вместе в командой. Сейчас на стадионе мяч катают школьники и каждое лето проходит Кубок Браслава по мини-футболу.





– Своими силами проводим турниры, сами взносы делаем. Теперь, когда стадион еще перепахали, то и играть людям негде будет. В городе один зал у спортшколы, но и тот практически всегда занят, – отмечает тренер.





Браславчане надеются, что обновление стадиона поможет развитию футбола в городе.





– Мы верим, что стадион станет лучше. Может и команда возродится. Я бы и работать с радостью вернулся. Но, повторюсь, все зависит от руководства района или области. Все-таки у Браслава богатое спортивное прошлое: много наград привозили – и не только с футбольных турниров. У нас очень много талантливой молодежи, но больших возможностей заниматься спортом нет. Надеюсь, все изменится в лучшую сторону, – говорит Жук.