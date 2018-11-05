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Сколько денег у Путина?
На АРУ ТВ - продолжение первого выпуска "Разноцветных новостей стран Балтии" с Артемием Троицким. На этот раз обсуждается вопрос, сколько денег у Путина.
А также дело Danske Bank, отмывание денег из России в балтийских странах и потенциальное вмешательство ФБР. Гость передачи - политолог, экс-депутат парламента Эстонии и советник правящей Партии Реформ Аарне Веедла.
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На АРУ ТВ - продолжение первого выпуска "Разноцветных новостей стран Балтии" с Артемием Троицким. На этот раз обсуждается вопрос, сколько денег у Путина.
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