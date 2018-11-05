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Проводы Домрачевой и Скардино в рамках "Гонки легенд" в Раубичах состоятся 18 февраля 2019 года

06.11.2018 12:17 — Разное | Партизан  
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"Гонка легенд", на которой состоятся торжественные проводы из большого спорта четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой, а также олимпийской чемпионки Надежды Скардино, пройдет в день открытия чемпионата Европы в Раубичах — 18 февраля 2019 года, информирует sputnik.by.

Отметим, что в 2016 году аналогичные соревнования посетили около 15 тысяч человек. В "Гонке легенд" традиционно участвуют звезды мирового биатлона, завершившие карьеру.



 
 
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"Гонка легенд", на которой состоятся торжественные проводы из большого спорта четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой, а также олимпийской...
 
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