"Пришли с топором, ломом, в масках". Подробности кровавой разборки под Калинковичами

Следственный комитет устанавливает детали преступления. Вполне возможно, что двоим из троих нападавших теперь грозит расстрел. Третий из этой компании — несовершеннолетний, к нему закон отнесется гуманнее.





Наша Нива » расспросила местных жителей об обстоятельствах трагедии. » расспросила местных жителей об обстоятельствах трагедии.





К местному жителю Александру Г. молодые пришли поздно ночью.





«Пришли с топором, с ломом. В масках. Стали стучаться в дверь. Саша вышел. Началась драка, — рассказал «Нашей Ниве» отец пострадавшего Александра. — В этот момент сосед, Сергей Кучер, вышел на улицу покурить.





Услышал шум, пошел посмотреть, что происходит. Говорят, вступился за Сашу… Ну и получил тоже. Мне позвонила жена Саши, говорит, придите, он разбит… Я пришел: сын лежит у крыльца, сосед — возле дома. Оба в крови, хрипят, головы разбиты…»





Вскоре приехала скорая. Александра и жену Оксану забрали в больницу. Сосед, Сергей Кучер, умер от травм. Ему было 45 лет.





Александр сейчас в реанимации. Жену Оксану также отвезли в больницу, но госпитализировать не стали.





Причин конфликта отец Александра не знает.





Известно, что нападавших было трое: Павел Т., Григорий Д. и Виталий К.





Отец Павла Т. также утверждает, что не знает причин нападения: «Это старые разборки у них. Но сын нас в детали не посвящал».





У погибшего Сергея Кучера осталось двое детей и двое внуков. Он работал в России. В тот трагический вечер оказался в доме матери в Юровичах, а на следующее утро должен был возвращаться в Россию на работу, рассказала «Нашей Ниве» его жена Ирина.





«Мы боимся за своих детей и за жизнь. Летом эта троица ходила по дворам и стреляла в собак. Мы так и ожидали, что скоро начнут стрелять в людей. Григория судили летом за то, что собак стрелял, но вскоре отпустили. Сейчас говорят, что один из компании будет все брать на себя, чтобы остальных отпустили», — рассказали в местной школе.





«Раньше их дядьки нас пугали, а теперь эти», — говорят сельчане и отмечают, что молодые люди уже привлекались к уголовной ответственности.





Но в этой истории не все так просто. Местные говорят, что один из нападавших, Павел, недавно изнасиловал жену Александра. Оксана написала заявление, а впоследствии она и ее муж стали вымогать у Павла деньги, мол, тогда она заберет заявление (следует отметить, что в таких делах, по белорусскому законодательству, «забрать заявление» уже невозможно).