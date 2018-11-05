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Маразм крепчает: россиянам запретили пользоваться мессенджерами с чужого телефона
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона. Документ вступил в силу спустя 180 дней после официальной публикации.
Согласно документу, пользователям мессенджеров запрещено использовать для идентификации чужие номера телефонов.
Администраторы мессенджеров станут проверять номера, с помощью которых регистрируются пользователи, через операторов связи. У тех будет 20 минут на то, чтобы подтвердить личность человека. Пользователь не сможет пройти проверку, если оператор не ответит в срок или не найдет сведений о нем.
Правительство обязало мессенджеры запрещать посылать сообщения пользователям, которые не прошли проверку.
Если пользователь сменит номер телефона, он будет должен повторно пройти идентификацию.
Правительство обязало мессенджеры запрещать посылать сообщения пользователям, которые не прошли проверку
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона. Документ вступил в силу спустя 180 дней...
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