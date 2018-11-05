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Как в 90-е? Какие лекарства оказались в дефиците

06.11.2018 11:47 — Разное | Партизан  
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На днях в СМИ появилась информация, что в столичных аптеках дефицит некоторых импортных препаратов. В первую очередь не хватает привычных противовирусных лекарств и лекарств от гриппа и простуды. Среди них колдрекс, ринза, фервекс, терафлю.

Медиа-Полесье решило поинтересоваться, есть ли такие препараты в региональных аптеках. Как выяснилось, в наличии пока имеются лишь некоторые из них и в единичных упаковках.

Так, по данным сайта tabletka.by на утро 5 ноября, в Лунинце ни в одной из аптек не продают ринзу. Этого препарата нет ни в Столине, ни в соседнем Пинске, ни даже в Минске.

В одной из лунинецких аптек «залежалось» по одной упаковке фервекса и колдрекса. К слову, этих препаратов вообще нет ни в одной из столичных аптек. Всего две упаковки продают в пинских аптеках и одну – в Столине.

С терафлю ситуация немного лучше. В Лунинце препарат можно купить в 5 аптеках. В Пинске – в 13-ти, в Столине – нет в наличии.



В достатке в полесских городах ангриколда, антигриппина, негринпина, ангримакса. Но все они - препараты белорусского производства.

 
Теги: Минск
 
 
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На днях в СМИ появилась информация, что в столичных аптеках дефицит некоторых импортных препаратов. В первую очередь не хватает привычных противовирусных...
 
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