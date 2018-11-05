Как в 90-е? Какие лекарства оказались в дефиците

Медиа-Полесье решило поинтересоваться, есть ли такие препараты в региональных аптеках. Как выяснилось, в наличии пока имеются лишь некоторые из них и в единичных упаковках. решило поинтересоваться, есть ли такие препараты в региональных аптеках. Как выяснилось, в наличии пока имеются лишь некоторые из них и в единичных упаковках.





Так, по данным сайта tabletka.by на утро 5 ноября, в Лунинце ни в одной из аптек не продают ринзу. Этого препарата нет ни в Столине, ни в соседнем Пинске, ни даже в Минске





В одной из лунинецких аптек «залежалось» по одной упаковке фервекса и колдрекса. К слову, этих препаратов вообще нет ни в одной из столичных аптек. Всего две упаковки продают в пинских аптеках и одну – в Столине.





С терафлю ситуация немного лучше. В Лунинце препарат можно купить в 5 аптеках. В Пинске – в 13-ти, в Столине – нет в наличии.













В достатке в полесских городах ангриколда, антигриппина, негринпина, ангримакса. Но все они - препараты белорусского производства.