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C 12 по 30 ноября пройдет республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!»

06.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
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С целью предупреждения пожаров и гибели людей от них по причине неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения с 12 по 30 ноября текущего года будет проходить республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!»

Акция будет проходить с 12 по 30 ноября в четыре этапа:

  • 1-й этап – 12 ноября
  • 2-й этап – 13-20 ноября
  • 3-й этап – 21-27 ноября
  • 4-й этап – 28-30 ноября

Форма проведения акции

  • 1-й этап – 12 ноября - акция проводится в общественном транспорте, на остановках общественного транспорта, на рынках, автовокзалах и автостанциях, железнодорожных станциях.
  • 2-й этап – 13-20 ноября – акция проводится на промышленных предприятиях и в организациях, санаториях и учреждениях здравоохранения, в пунктах общественного питания.
  • 3-й этап – 21-27 ноября – акция проводится в ВУЗах, ССУЗах (лицеи, колледжи).
  • 4-й этап – 28-30 ноября - акция проводится в местах массового пребывания людей (в крупных торговых центрах, на рынках и т.д.).


Слуцкий РОЧС

 
 
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С целью предупреждения пожаров и гибели людей от них по причине неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения с 12 по 30 ноября...
 
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