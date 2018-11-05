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C 12 по 30 ноября пройдет республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!»
06.11.2018 — Разное | Слуцк Город
С целью предупреждения пожаров и гибели людей от них по причине неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения с 12 по 30 ноября текущего года будет проходить республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!»
Акция будет проходить с 12 по 30 ноября в четыре этапа:
Форма проведения акции
Слуцкий РОЧС
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С целью предупреждения пожаров и гибели людей от них по причине неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения с 12 по 30 ноября...
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