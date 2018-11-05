C 12 по 30 ноября пройдет республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!»

С целью предупреждения пожаров и гибели людей от них по причине неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения с 12 по 30 ноября текущего года будет проходить республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!»

Акция будет проходить с 12 по 30 ноября в четыре этапа:

1-й этап – 12 ноября

2-й этап – 13-20 ноября

3-й этап – 21-27 ноября

4-й этап – 28-30 ноября

Форма проведения акции

1-й этап – 12 ноября - акция проводится в общественном транспорте, на остановках общественного транспорта, на рынках, автовокзалах и автостанциях, железнодорожных станциях.

2-й этап – 13-20 ноября – акция проводится на промышленных предприятиях и в организациях, санаториях и учреждениях здравоохранения, в пунктах общественного питания.

3-й этап – 21-27 ноября – акция проводится в ВУЗах, ССУЗах (лицеи, колледжи).

4-й этап – 28-30 ноября - акция проводится в местах массового пребывания людей (в крупных торговых центрах, на рынках и т.д.).





Слуцкий РОЧС