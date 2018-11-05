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9 продуктов долголетия, доступных каждому
06.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
✔ ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ. Одна чашка в день в два раза снижает риск заболевания раком кишечника. Антиоксиданты подавляют развитие раковых клеток.
✔ МОРКОВЬ. У людей, потребляющих большое количество каротина (пигменты, содержащиеся в морковке), в 6 раз меньше вероятность развития рака кожи.
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✔ ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ. Одна чашка в день в два раза снижает риск заболевания раком кишечника. Антиоксиданты подавляют развитие раковых клеток. ✔ МОРКОВЬ. У людей,...
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