Цена ложного вызова

Оперативные службы города несут круглосуточное дежурство, чтобы в любой момент прийти на помощь. Ежедневно поступают десятки вызовов. Однако,среди них бывают и ложные.

Так, отжительницы д. Саковичи поступило сообщение о горящем доме. К месту вызова незамедлительно были направленыподразделения автомобилей, а также службы взаимодействия (милиция, аварийная газовая служба, скорая медицинская помощь). По приезду на место вызова оказалось, что ни пожара, ни каких-либо его признаков нет, соседи разжигали костер, уничтожая ненужный мусор (ветки, листья, картон).

Диспетчеру тяжело отличить, говорит ли собеседник правду, он не имеетправоигнорировать, и обязанреагировать на каждый полученный вызов. Печально, если по приезду оказывается, что помощь не нужна.Но самое главное, не стоит забывать о том, что ценой ложного вызова может стать человеческая жизнь.Ведь в это время в другом месте могла бы понадобиться реальная помощь.

Ложные вызовы можно условно разделить на два типа: «ошибочный» и «преднамеренный». Законодательство не предусматривает наказание за «ошибочный» ложный вызов, так как люди, звонящие по номеру «101» или «112», принимают за пожар, например, дым от огневых работ или запах пригорелой пищи. И в этом случае лучше лишний раз перестраховаться, чем упустить время, и дать небольшому возгоранию превратится в самый настоящий пожар.

А вот за преднамеренный ложный вызов аварийных служб, совершенный с целью баловства, грозит телефонным хулиганам административной ответственностью. Статья 17.6 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях «Заведомо ложное сообщение» предусматривает наложение штрафа в размере от 4 до 15 базовых величин. Также районный отдел по чрезвычайным ситуациям в праве обратиться с иском в суд для возмещения затрачиваемых средств на заведомо ложное сообщение.

Набирая номера экстренных служб, помните, что разговор записывается и вычислить хулигана не составит труда, а между тем еще эксплуатируется техника, оборудование, понесены беспричинные затраты на топливо.





