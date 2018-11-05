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"Это всё политика". В Бресте закрыты газовые заправки Галлон. Где теперь заправляться?

06.11.2018 13:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Пока вся автомобильная Беларусь с замиранием сердца ждёт очередного подорожания жидкого топлива, как-то незаметно проходит поднятие цены на газообразное. Между тем, стоимость газа тоже подтягивается, следуя мировым тенденциям.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60373.php

"Это всё политика". В Бресте закрыты газовые заправки Галлон. Где теперь заправляться?

Некоторые заправочные станции не выдержали, и закрылись. Связано это, по всей видимости, с отсутствием газового топлива. На условиях анонимности источник сообщил: "Это всё политика, Россия перекрыла канал поставки". Больше ничего уточнить не получилось.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60373.php

"Это всё политика". В Бресте закрыты газовые заправки Галлон. Где теперь заправляться?

Одно ясно - заправки закрылись надолго, скорее всего, до возобновления поставок.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60373.php

"Это всё политика". В Бресте закрыты газовые заправки Галлон. Где теперь заправляться?

Автомобилистам стоит учитывать данную информацию и искать другие "точки". Они есть, конечно. Газовые заправочные станции продолжают работать на заправках сети Беларуснефть, более того, там не наблюдается очередей, может это просто нам так повезло.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60373.php

"Это всё политика". В Бресте закрыты газовые заправки Галлон. Где теперь заправляться?

на фото - заправки на Беларуснефть открыты, цена литра - 0,81р


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60373.php

"Это всё политика". В Бресте закрыты газовые заправки Галлон. Где теперь заправляться?

Кстати, в подобной ситуации цена - это последнее, что интересует желающего получить заветные газовые литры, будут платить столько, сколько заявят. Добавим, что не работают заправки в Задворцах "на кольце" и на 28-го Июля. Вероятно, закрыта и заправка на Берёзовке у путепровода, так как она тоже относится к этой сети.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60373.php

"Это всё политика". В Бресте закрыты газовые заправки Галлон. Где теперь заправляться?

Традиционно газовое топливо на основе углеводородов пользуется спросом из-за его конкурентоспособной цены. Государству выгодно развивать данное направление, так как газ фактически является побочным продуктом при нефтепереработке, и он более экологичен при эксплуатации.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60373.php

"Это всё политика". В Бресте закрыты газовые заправки Галлон. Где теперь заправляться?

Хотя, конечно, требует доработки двигателя и соблюдения определённой техники безопасности. Впрочем, как раз эти проблемы заботят больше пользователей, а не продавцов.

 
 
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Пока вся автомобильная Беларусь с замиранием сердца ждёт очередного подорожания жидкого топлива, как-то незаметно проходит поднятие цены на газообразное. Между...
 
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