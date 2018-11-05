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В Ивановском районе лишили заказа фирму, затянувшую строительство домов

06.11.2018 13:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Ивановском районе по инициативе прокуратуры из-за затянувшегося строительства право возведения квартала индивидуального жилья передано другому заказчику, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Генеральной прокуратуры.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60372.php

В Ивановском районе лишили заказа фирму, затянувшую строительство домов

Одному из частных унитарных предприятий района в 2009 году предоставили в аренду земельные участки для строительства квартала индивидуальных жилых домов в деревни Лясковичи. Руководство фирмы в кратчайшие сроки должно было обратиться в местные исполнительные и распорядительные органы за разрешением на строительство, однако сделало это лишь четыре года спустя. Организация не смогла выполнить ранее принятые на себя обязательства по возведению частных домов. На семи участках были залиты фундаменты строений, к освоению восьмого строители только приступили.

По выявленным нарушениям о земле, архитектурной и градостроительной деятельности прокуратура внесла в Ивановский райисполком представление. В результате рассмотрения акта надзора виновные в ненадлежащем контроле за выполнением условий отвода земельных участков привлечены к административной ответственности.

Для завершения строительства семи домов, улучшения жилищных условий граждан прокуратура потребовала, чтобы Ивановский райисполком принял решение о передаче функций заказчика в пользу районного УКС. В отношении неосвоенного участка поставлен вопрос о его изъятии.

 
 
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В Ивановском районе по инициативе прокуратуры из-за затянувшегося строительства право возведения квартала индивидуального жилья передано другому заказчику,...
 
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