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Житель Лунинца погиб под поездом №603 сообщением Гомель-Брест

06.11.2018 13:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Лунинецкий РОСК проводит проверку по факту смерти жителя райцентра на железнодорожных путях, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60369.php

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Несчастный случай произошел около двух часов ночи 5 ноября. На 585-м км железнодорожного перегона в Лунинце (вблизи ул. Красной) был обнаружен труп местного жителя 1979 года рождения. Мужчина был смертельно травмирован пассажирским поездом №603 сообщением Гомель-Брест.

По информации УВД облисполкома, за несколько минут до происшествия мужчина позвонил своей знакомой и сообщил, что лежит на рельсах. Женщина тут же перезвонила в милицию. Правоохранители незамедлительно выехали на место, но не смогли опередить поезд.

Мужчина проживал вместе с матерью. Ранее он неоднократно высказывал мысли о самоубийстве.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Лунинецкий РОСК проводит проверку по факту смерти жителя райцентра на железнодорожных путях, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области...
 
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