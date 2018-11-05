5 ноября в паблике «Беларуская турма» появилась информация о том, что заключенные исправительной колонии № 22 устроили бунт. В управлении Департамента исполнения наказаний по Брестской области не подтвердили данную информацию.



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По данным паблика, бунт поднялся в прошедшие выходные: «Восстали все осужденные, во всех отрядах. Заблокировали двери в отрядах, несколько представителей администрации получили травмы. Осужденные требовали снять администрацию!».

Как сообщают авторы поста, заключенные ждали приезда начальника Департамента исполнения наказаний МВД Олега Маткина, но «он не приехал».

За комментарием TUT.BY обратился в администрацию Департамента исполнения наказаний по Брестской области. Однако в ведомстве опровергли информацию.

— Никакого бунта не было, — сообщил заместитель начальника УДИН МВД по Брестской области Алексей Гайдук.

В паблике «Беларуская турма» также сообщалось, что администрацию «Волчьих нор» «временно заменяет брестское управление Департамента исполнения наказаний». Это не соответствует действительности. Начальник ИК № 22 Андрей Квашевич 6 ноября был на рабочем месте. В беседе с TUT.BY он подтвердил, что бунта не было, подчеркнув недостоверность распространяемых в сети сведений.

Исправительная колония № 22, которую в народе называют «Волчьи норы», находится в Ивацевичском районе. Здесь отбывают сроки люди, которые впервые были осуждены за наркопреступления.