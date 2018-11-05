Покупательский «бум», вызванный подешевевшими кредитами, остался позади – после ажиотажа в конце 2017 года спрос на квартиры в крупных городах региона стабилизировался на уровне 80% от прошлогоднего максимума.



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Бресте — самый высокий в стране. Подведены итоги III квартала" alt="Рост цен на квартиры в Бресте — самый высокий в стране. Подведены итоги III квартала">



Спрос стабилен во всех крупных городах области

После того, как перестала снижаться ставка рефинансирования, количество сделок купли-продажи стабилизировалось. Как сообщает Realt.by , в Бресте ежемесячно проводится 140-180 сделок с квартирами, в Пинске и Барановичах 40-70 сделок. Если сравнить результаты III квартала с прошлым годом, то в Бресте купили на 8% меньше квартир, а в Барановичах и Пинске — на 14% и 26% меньше. И лишь в малых городах региона ситуация обратная: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сделок стало на 2% больше.

1-комнатные квартиры пользовались максимальным спросом у брестчан – на них пришлось 42% всех сделок. «Двушки» покупали в 34% случаев, а удельный вес 3- и 4-комнатных квартир в общей структуре спроса составил 18%.

В Пинске и Барановичах чаще покупали 2-комнатные квартиры (42-44%), а с «однушками» заключили 34% всех сделок. На долю 3-комнатных квартир в этих городах приходилось 17%.

Жилье в Бресте и Барановичах дорожает, в Пинске — цены стабильны

Для того, чтобы купить квартиру в Бресте, в сентябре требовалось отдать в среднем $702 за квадратный метр. Это сразу на 6,4% выше, чем три месяца назад. Среди белорусских городов таких темпов роста цен больше отмечено не было.

Квартиры в Барановичах также подорожали — стоимость квадратного метра выросла за 3 месяца на 1,9% до $487. В Пинске существенных изменений отмечено не было – к концу квартала средняя цена составила 474 $/м2.

Цены на квартиры в Бресте на 100-150 $/м2 выше, чем в других областных центрах. Более дорогие квартиры сейчас лишь в Солигорске и Минске. Помимо дороговизны, жилье в Бресте ещё и одно из самых недоступных в стране. Цена квадрата на данный момент составляет 1,5 средние зарплаты брестчан. В большинстве других региональных центров страны (кроме Минска) «квадрат» стоит 1,1-1,3 средние зарплаты.

Большинство «однушек» в Бресте продавались в диапазоне 20-29 тысяч долларов, за «двушки» отдавали 26 до 41 тысячи. Что касается 3-комнатных квартир, то здесь средний диапазон цен составил 36-50 тысяч. Те же квартиры в Барановичах и Пинске были в среднем на 6-11 тыс. дешевле.