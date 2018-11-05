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«Надуманная проблема». Лукашенко объяснил американцам, почему Беларуси не нужны военные базы РФ

06.11.2018 13:00 — Разное | Ежедневник  
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«Надуманная проблема». Лукашенко объяснил американцам, почему Беларуси не нужны военные базы РФ

фото: president.gov.by

Президент Беларуси рассказал представителям США, почему он «категорически против» размещения военной базы России на территории Беларуси, «тем более базы военно-воздушных сил».

5-6 ноября состоялся визит в Беларусь представителей аналитических центров США, которые встретились в том числе с главой государства.

На встрече Лукашенко отметил «непростую» военно-политическую ситуацию в Восточной Европе и подчеркнул, что Беларусь проводит самостоятельную внешнюю политику и имеет «взвешенную прагматичную позицию по широкому спектру проблемных вопросов международной безопасности». По словам президента, страна стремится к налаживанию равноправного диалога со всеми, в том числе Европейским союзом и США, и расширению диалога с НАТО.

Лукашенко констатировал, что Беларусь находится между двумя крупнейшими центрами силы, поэтому категорически не заинтересована в конфронтации Запада и Востока. Военная доктрина страны, подчеркнул президент, имеет исключительно оборонительный характер.

Несмотря на военный союз с Россией, имеющей «не самые лучшие» отношения с Западом, Беларусь не размещает на своей территории военных баз союзницы. "Надуманная проблема. Мы в военно-политическом союзе с Россией. Будет здесь база военная, не будет - разницы абсолютно никакой нет. И мы эту базу не размещаем здесь не потому, что мы хотим вам или кому-то показать, что мы суверенные и независимые. Мы ее не размещаем, потому что она здесь не нужна. Мы сами по нашему замыслу, военному оборонительному плану с Российской Федерацией обеспечим те функции, которые на нас возложены", - пояснил Лукашенко. 

Президент подчеркнул, что белорусские вооруженные силы «в состоянии выполнить те функции, которые на нас возложены договором с Россией». По словам Лукашенко, в противном случае Беларусь сама обратилась бы к России с просьбой обеспечить стране безопасность. «Пока такой необходимости у нас нет", - резюмировал президент. Если же такая необходимость возникнет, «мы об этом скажем честно", заверил президент. 

Глава государства также обозначил позицию Беларуси по поводу размещения баз НАТО в Польше. Он подчеркнул, что если альянс будет продолжать "запугивать", размещая базы в Польше, либо еще каким-то образом, то Беларуси будет нужно более эффективное оружие, прежде всего ракетное. "Хотя в последнее время (вы наблюдаете, мы тоже не скрываем) мы создали свою ракетную промышленность и произвели свое высокоточное ракетное вооружение", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

"Поэтому на сегодняшний день я даже не вижу какой-то необходимости в привлечении другого государства на территорию Беларуси, в том числе России, для выполнения наших функций. Вот почему мы категорически против размещения, тем более базы военно-воздушных сил. Время подлета любого самолета с территории России, если в этом будет необходимость, 3-5 минут. Зачем тогда здесь база, зачем выдвигать и подставляться под удар возможного агрессора, выдвигая военно-воздушную базу на передовую", - подвел итог глава государства. 

Говоря о безопасности в регионе, Лукашенко отметил большую роль, которую играет позиция США. «Мы уверены, что от сплоченности стран в регионе и сохранения военно-политической роли США в европейских делах зависит безопасность всего континента. И здесь мы не преувеличиваем. Без Америки мы здесь, к сожалению, не решим ни один вопрос, в том числе украинский конфликт", - считает президент. 

 
 
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Президент Беларуси рассказал представителям США, почему он «категорически против» размещения военной базы России на территории Беларуси, «тем более базы...
 
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