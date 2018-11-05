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Тест. Угадайте, сколько стоит одежда, сумки и значки с логотипами белорусских музыкантов

06.11.2018 13:36 — Разное | Tut.by  
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Многие музыканты зарабатывают не только музыкой. Помимо гонораров за выступления они могут получать деньги еще как минимум от продажи собственного мерча — продукции с определенной символикой. Как правило, это название группы или имя артиста, а также слова из песен на майках, байках и других товарах. AFISHA.TUT.BY внимательно рассмотрела мерч белорусов и составила тест. Угадайте, сколько стоит поясная сумка с надписью «Дай дарогу», часы с «ЛСП» и значок с Максом Коржом.


Фото: Матвей Воронцов, vk.com/matveyvoron

Важно: то, что мы использовали некоторые товары в тесте, не обязательно означает, что они доступны для покупки прямо сейчас. Какие-то товары действительно есть в наличии и их можно заказать, какие-то уже распродали. Этот тест в первую очередь составлен для того, чтобы вы узнали, какой мерч в принципе есть у музыкантов из Беларуси.

P. S. Цены на товары, которые были указаны не в белорусских рублях, мы переводили по актуальному курсу.

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27 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на матч БАТЭ — "Челси", который пройдет 8 ноября в «Борисов-Арене». Счастливчику билет достанется бесплатно. Победитель будет объявлен 2 ноября.

 
Теги: Минск
 
 
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