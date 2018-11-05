Тест. Угадайте, сколько стоит одежда, сумки и значки с логотипами белорусских музыкантов

Многие музыканты зарабатывают не только музыкой. Помимо гонораров за выступления они могут получать деньги еще как минимум от продажи собственного мерча — продукции с определенной символикой. Как правило, это название группы или имя артиста, а также слова из песен на майках, байках и других товарах. AFISHA.TUT.BY внимательно рассмотрела мерч белорусов и составила тест. Угадайте, сколько стоит поясная сумка с надписью «Дай дарогу», часы с «ЛСП» и значок с Максом Коржом.



Фото: Матвей Воронцов, vk.com/matveyvoron

Важно: то, что мы использовали некоторые товары в тесте, не обязательно означает, что они доступны для покупки прямо сейчас. Какие-то товары действительно есть в наличии и их можно заказать, какие-то уже распродали. Этот тест в первую очередь составлен для того, чтобы вы узнали, какой мерч в принципе есть у музыкантов из Беларуси.

P. S. Цены на товары, которые были указаны не в белорусских рублях, мы переводили по актуальному курсу.

Читайте также

«Большинство просмотров накрутил я». Подростки показали свои любимые клипы

Концерт РСП в TNT ROCK CLUB 8 декабря. Билеты — от 15 рублей



Концерт ЛСП в «Минск-Арене» 23 марта 2019 года. Билеты TUT

Еще один концерты Тимы Белорусских в Re: public. И в других городах

***

27 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на матч БАТЭ — "Челси", который пройдет 8 ноября в «Борисов-Арене» . Счастливчику билет достанется бесплатно. Победитель будет объявлен 2 ноября.