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Тест. Угадайте, сколько стоит одежда, сумки и значки с логотипами белорусских музыкантов
Многие музыканты зарабатывают не только музыкой. Помимо гонораров за выступления они могут получать деньги еще как минимум от продажи собственного мерча — продукции с определенной символикой. Как правило, это название группы или имя артиста, а также слова из песен на майках, байках и других товарах. AFISHA.TUT.BY внимательно рассмотрела мерч белорусов и составила тест. Угадайте, сколько стоит поясная сумка с надписью «Дай дарогу», часы с «ЛСП» и значок с Максом Коржом.
Важно: то, что мы использовали некоторые товары в тесте, не обязательно означает, что они доступны для покупки прямо сейчас. Какие-то товары действительно есть в наличии и их можно заказать, какие-то уже распродали. Этот тест в первую очередь составлен для того, чтобы вы узнали, какой мерч в принципе есть у музыкантов из Беларуси.
P. S. Цены на товары, которые были указаны не в белорусских рублях, мы переводили по актуальному курсу.
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Мы внимательно рассмотрели мерч белорусов и составили тест. Угадайте, сколько стоит поясная сумка с надписью "Дай дарогу", часы с "ЛСП" и значок с Максом Коржом.
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