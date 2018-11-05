В Белыничском районе Renault влетел под встречный VW: пострадали 4 человека, в том числе двое детей

Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в аварии, которая произошла днем 5 ноября в Белыничском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.





По информации инспекторов, 49-летняя водитель Renault ехала по трассе Минск — Могилев. На 16-м километре дороги она зацепила правую по ходу движения обочину, после чего автомобиль занесло и выбросило на полосу встречного движения под Volkswagen Passat, которым управлял 25-летний водитель.

В результате ДТП оба водителя, а также пассажиры Volkswagen (девочки 10 месяцев и 4 года) получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.











— Установлено, что в момент аварии 4-летний ребенок находился в специальном удерживающем устройстве и был пристегнут, а 10-месячную девочку мама держала на руках, — рассказали в ГАИ.