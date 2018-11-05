Как белорусам подтвердить работу и учебу за границей, чтобы не попасть в список незанятых в экономике

К 1 февраля следующего года в Беларуси будут сформированы первые списки трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Те, кто в них окажутся, должны будут оплачивать услуги с полным возмещением затрат. Белорусы, которые работают или учатся на дневной форме за границей, могут подтвердить факт работы или учебы за рубежом и не попасть в список незанятых. В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как это сделать.
Что нужно сделать
Тем, кто работает или учится за границей, необходимо взять и предоставить документы, которыми можно подтвердить их деятельность, в постоянно действующую комиссию по координации работы по содействию занятости населения по месту их регистрации.
Какие документы должны предоставить работающие
Для тех, кто трудится за границей, подтверждающим документом может быть копия трудового договора — контракта. Также доказательством послужит копия свидетельства, разрешения, лицензии на ведение адвокатской, нотариальной деятельности. Человек может предоставить копии и других документов, доказывающих, что он работает за границей.
Какие документы нужно предоставить учащимся
Белорусам, которые учатся на дневной форме в других странах, можно взять справку из их учреждения образования. Подтвердить учебу за границей возможно и копией договора на оказание образовательных услуг или другими документами, доказывающими факт обучения.
На каком языке должны быть составлены документы
Документы должны быть официально переведены на один из государственных языков Беларуси — русский или белорусский. Это значит, что переведенный документ должен быть заверен организацией, которая имеет право подтверждать правильность перевода документа по законам страны — нотариально, апостилем или другой существующей формой заверения официального перевода документов.
Каким способом можно отправить документы в комиссию
Переслать документ в комиссию можно по электронной почте в форматах pdf, jpg, jpeg, png. Нужно помнить, что в этом случае файл не должен весить больше 5 Мб. Документ также можно отослать и обычной почтой либо принести лично. Адреса и контакты комиссий можно посмотреть на официальных сайтах районных, городских исполкомов, а также администраций районов в городах.
Ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич сообщала, что не всем потенциальным тунеядцам нужно будет приходить в комиссии, чтобы подтвердить статус занятого в экономике. К примеру, работающие за границей смогут онлайн подтвердить трудоустройство за пределами страны, что позволит им избежать попадания в список тунеядцев.
— Если человек предоставит документ о том, что он работает за границей, то он будет отнесен к занятым в экономике. Будет разработано на соответствующих сайтах соответствующее окно, где человек в электронном виде может уведомить о том, что он работает в России или другой стране, на таком-то предприятии. Эта практика была и во время действия предыдущего декрета, она очень хорошо себя показала, — отмечала Ирина Костевич.
В какие сроки нужно подать подтверждение
Первые списки не занятых в экономике появятся уже к 1 февраля 2019 года. Поэтому Минтруда просит предоставлять в комиссии подтверждающие занятость документы не позже 21 января следующего года. Потом документы нужно будет подавать до 21 апреля, до 21 июля, до 21 октября и до 21 января, поскольку списки будут формироваться каждый квартал.
Как часто нужно подтверждать свою работу или учебу за границей
Если человек один раз предоставил подтверждающие документы в комиссию, делать это повторно каждый квартал не нужно. Комиссия на основании полученных документов определит период, в течение которого гражданин будет считаться занятым в экономике.