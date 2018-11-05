Как белорусам подтвердить работу и учебу за границей, чтобы не попасть в список незанятых в экономике

К 1 февраля следующего года в Беларуси будут сформированы первые списки трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Те, кто в них окажутся, должны будут оплачивать услуги с полным возмещением затрат. Белорусы, которые работают или учатся на дневной форме за границей, могут подтвердить факт работы или учебы за рубежом и не попасть в список незанятых. В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как это сделать.

Тем, кто работает или учится за границей, необходимо взять и предоставить документы, которыми можно подтвердить их деятельность, в постоянно действующую комиссию по координации работы по содействию занятости населения по месту их регистрации.

Для тех, кто трудится за границей, подтверждающим документом может быть копия трудового договора — контракта. Также доказательством послужит копия свидетельства, разрешения, лицензии на ведение адвокатской, нотариальной деятельности. Человек может предоставить копии и других документов, доказывающих, что он работает за границей.

Белорусам, которые учатся на дневной форме в других странах, можно взять справку из их учреждения образования. Подтвердить учебу за границей возможно и копией договора на оказание образовательных услуг или другими документами, доказывающими факт обучения.

Документы должны быть официально переведены на один из государственных языков Беларуси — русский или белорусский. Это значит, что переведенный документ должен быть заверен организацией, которая имеет право подтверждать правильность перевода документа по законам страны — нотариально, апостилем или другой существующей формой заверения официального перевода документов.

Каким способом можно отправить документы в комиссию

Переслать документ в комиссию можно по электронной почте в форматах pdf, jpg, jpeg, png. Нужно помнить, что в этом случае файл не должен весить больше 5 Мб. Документ также можно отослать и обычной почтой либо принести лично. Адреса и контакты комиссий можно посмотреть на официальных сайтах районных, городских исполкомов, а также администраций районов в городах.

Ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич сообщала , что не всем потенциальным тунеядцам нужно будет приходить в комиссии, чтобы подтвердить статус занятого в экономике. К примеру, работающие за границей смогут онлайн подтвердить трудоустройство за пределами страны, что позволит им избежать попадания в список тунеядцев.

— Если человек предоставит документ о том, что он работает за границей, то он будет отнесен к занятым в экономике. Будет разработано на соответствующих сайтах соответствующее окно, где человек в электронном виде может уведомить о том, что он работает в России или другой стране, на таком-то предприятии. Эта практика была и во время действия предыдущего декрета, она очень хорошо себя показала, — отмечала Ирина Костевич.