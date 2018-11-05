ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Задолженность по зарплатам имеют 38 организаций Беларуси

06.11.2018 13:39 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси 38 предприятий допустили просроченную задолженность по зарплатам, сумма которой составила 7,4 млн рублей.

Об этом сообщается на сайте Национального статистического комитета.

Данные приведены по состоянию на 1 ноября 2018 года.

Лидером по росту задолженности выступает Минск, где сумма этого показателя равняется 2 млн 991,2 тыс. рублей. Предприятия Минской области задолжали работникам 2 млн 339,7 тыс. рублей. По числу задолжавших организаций также лидирует Минск – их в столице 12.

В Витебской области задолженность по зарплате на начало ноября составляла 116,2 тысячи рублей, а в Гродненской - 121,9 тысячи.

По информации Минтруда, организации, которые задолжали работникам, имеют весьма низкую или отрицательную рентабельность. Причинами названы снижение темпов роста объемов производства, несвоевременные расчеты заказчиков за выполненные работы, недостаток собственных оборотных средств, кредиторская задолженность организаций, наличие задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, другие сложности, пишет tut.by.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси 38 предприятий допустили просроченную задолженность по зарплатам, сумма которой составила 7,4 млн рублей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Цена ложного вызова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика