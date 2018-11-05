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Задолженность по зарплатам имеют 38 организаций Беларуси
В Беларуси 38 предприятий допустили просроченную задолженность по зарплатам, сумма которой составила 7,4 млн рублей.
Об этом
Данные приведены по состоянию на 1 ноября 2018 года.
Лидером по росту задолженности выступает Минск, где сумма этого показателя равняется 2 млн 991,2 тыс. рублей. Предприятия Минской области задолжали работникам 2 млн 339,7 тыс. рублей. По числу задолжавших организаций также лидирует Минск – их в столице 12.
В Витебской области задолженность по зарплате на начало ноября составляла 116,2 тысячи рублей, а в Гродненской - 121,9 тысячи.
По информации Минтруда, организации, которые задолжали работникам, имеют весьма низкую или отрицательную рентабельность. Причинами названы снижение темпов роста объемов производства, несвоевременные расчеты заказчиков за выполненные работы, недостаток собственных оборотных средств, кредиторская задолженность организаций, наличие задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, другие сложности, пишет
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В Беларуси 38 предприятий допустили просроченную задолженность по зарплатам, сумма которой составила 7,4 млн рублей.
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