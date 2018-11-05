Задолженность по зарплатам имеют 38 организаций Беларуси

В Беларуси 38 предприятий допустили просроченную задолженность по зарплатам, сумма которой составила 7,4 млн рублей.

Об этом сообщается на сайте Национального статистического комитета.

Данные приведены по состоянию на 1 ноября 2018 года.

Лидером по росту задолженности выступает Минск, где сумма этого показателя равняется 2 млн 991,2 тыс. рублей. Предприятия Минской области задолжали работникам 2 млн 339,7 тыс. рублей. По числу задолжавших организаций также лидирует Минск – их в столице 12.

В Витебской области задолженность по зарплате на начало ноября составляла 116,2 тысячи рублей, а в Гродненской - 121,9 тысячи.