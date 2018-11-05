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Золотовалютные резервы выросли в октябре
06.11.2018 13:30 — Разное | Ежедневник
фото: aif.by
Увеличению ЗВР способствовало, в том числе, поступление очередного транша Евразийского фонда стабилизации и развития.
По данным Нацбанка, международные резервные активы Беларуси к 1 ноября достигли 7, 1 млрд долларов.
Рост за октябрь составил 2,6% (181,3 млн долларов). В сентябре ЗВР снижались (на 4,4%, или 320 млн долларов).
Рост ЗВР в октябре был обеспечен поступлением в бюджет экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, очередного транша Евразийского фонда стабилизации и развития, средств от продажи на внутреннем рынке валютных облигаций Нацбанка и Минфина, а также покупкой иностранной валюты Нацбанком на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи и ростом стоимости монетарного золота.
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Увеличению ЗВР способствовало, в том числе, поступление очередного транша Евразийского фонда стабилизации и развития.
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