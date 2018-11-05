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Золотовалютные резервы выросли в октябре

06.11.2018 13:30 — Разное | Ежедневник  
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Золотовалютные резервы выросли в октябре

фото: aif.by

Увеличению ЗВР способствовало, в том числе, поступление очередного транша Евразийского фонда стабилизации и развития.

По данным Нацбанка, международные резервные активы Беларуси к 1 ноября достигли 7, 1 млрд долларов.

Рост за октябрь составил 2,6% (181,3 млн долларов). В сентябре ЗВР снижались (на 4,4%, или 320 млн долларов).

Рост ЗВР в октябре был обеспечен поступлением в бюджет экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, очередного транша Евразийского фонда стабилизации и развития, средств от продажи на внутреннем рынке валютных  облигаций Нацбанка и Минфина, а также покупкой иностранной валюты Нацбанком на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи и ростом стоимости монетарного золота.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Увеличению ЗВР способствовало, в том числе, поступление очередного транша Евразийского фонда стабилизации и развития.
 
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