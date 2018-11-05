Женская грудь отпугнула случайных прохожих от оказания первой помощи

Неготовность людей оказать первую помощь женщине с остановкой сердца объясняется страхом быть обвиненным в неподобающем поведении и сексуальных домогательствах. Это выяснили американские ученые, которые попросили небольшую группу добровольцев рассказать, почему, по их мнению, женщинам реже оказывают помощь. Среди других возможных причин участники также указали трудности при проведении помощи, которые, по их мнению, могут возникнуть из-за женской груди, а также то, то женщины могут симулировать остановку сердца. Другая группа ученых для своего исследования использовала виртуальную реальность: их эксперимент показал, что стереотипы распространяются даже на агентов внутри среды. Об исследованиях пишет N+1 со ссылкой на сайт American Heart Association.



Фото: crimeavector.com.ua

Сердечно-легочная реанимация — это комплекс процедур, направленных на выведение человека из состояния клинической смерти. Она включает в себя непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких. В первые минуты после наступления критического состояния такие меры могут помочь человеку выжить — и очень часто в этом могут помочь случайные прохожие. В прошлом году ученые проанализировали данные о почти 20 тысячах случаев остановки сердца и выяснили , что у мужчины шанс получить первую помощь от прохожего и выжить на 23 процента выше, чем у женщины. Ученые предположили, что виной этому — гендерные стереотипы: люди не оказывают первую помощь женщинам, потому что бояться обвинений в сексуальных домогательствах.

Эмпирически проверить это предположение решили ученые из Колорадского университета под руководством Сары Перман (Sarah Perman). Они провели небольшой онлайн-опрос, в котором приняли участие 54 человека. Их попросили в свободной форме расписать, почему, по их мнению, женщины реже мужчин получают первую помощь в виде сердечно-легочной реанимации.

Среди респондентов больше половины (60 процентов) были мужчинами. Большинство участников опроса сошлись на том, что женщины реже получают первую помощь из-за того, что процесс может быть расценен как неподобающие действия, а также из-за страха быть обвиненными в сексуальных домогательствах. Участники в качестве возможного объяснения также указывали страх нанесения увечий или травм, а некоторые утверждали, что причиной может быть и то, что у женщин гораздо реже бывают проблемы с сердцем и приступ может быть инсценирован. Наконец, некоторые предположили, что причиной может быть и то, что женская грудь может помешать проведению процедуры.

Интересно, что в качестве возможной причины сексуальные домогательства в два раза чаще указывали мужчины, в то время как женщины предполагали, что процедура может нанести физический вред. Большое ограничение исследования заключается в том, что выборка очень мала; тем не менее, авторы уточнили, что они в скором времени опубликуют результаты более полного исследования с бóльшим количеством участников.

В другом исследовании ученые из Университета Пенсильвании под руководством Марион Лири (Marion Leary) использовали виртуальную реальность. В эксперименте приняли участие 75 человек: в виртуальной реальности перед участниками появлялась сцена, в которой прохожему на улице становится плохо. У каждого участника был виртуальный дефибриллятор: все, что от него требовалось, — оказать помощь. Ученые утверждают, что женщинам оказывали помощь гораздо реже, чем мужчинам.

Несмотря на то, что оба исследования отличаются очень маленькой выборкой, исследователи уверены, что в будущем они помогут повысить осведомленность о проблеме гендерного неравенства в оказании первой помощи пострадавшим. Также авторы отмечают, что принятие каких-либо минимальных мер, которые могут спасти человеку жизнь, гораздо лучше бездействия.

Гендерные стереотипы, безусловно, появляются под влиянием общества и чаще всего развиваются уже в сознательном возрасте. Ученые, однако, выяснили , что дети уже в шестилетнем возрасте полагают, что мужчины обладают более выдающимися способностями, чем женщины.