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Xiaomi представила свой самый дешевый ноутбук

06.11.2018 13:59 — Разное | Tut.by  
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Xiaomi сегодня анонсировала свой самый недорогой ноутбук — в Китае за него будут просить 490 долларов. Об этом пишет Gizchina.


Устройство оснастили экраном диагональю в 15,6 дюйма (1920 на 1080 пикселей), двухъядерным процессором Intel Core i3 восьмого поколения, 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ постоянного хранилища на SSD-накопителе, а также слотом для карты памяти объемом до 32 ГБ.


В наличии также система охлаждения с двумя тепловыми трубками, разъем USB 2.0, Ethernet-порт, HDMI, два USB 3.0 и разъем для наушников. Толщина корпуса при этом составляет 19,9 мм. Продажи лэптопа в Китае начнутся 11 ноября.

 
 
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Продажи лэптопа в Китае начнутся 11 ноября.
 
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