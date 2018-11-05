Xiaomi представила свой самый дешевый ноутбук

Xiaomi сегодня анонсировала свой самый недорогой ноутбук — в Китае за него будут просить 490 долларов. Об этом пишет Gizchina.





Устройство оснастили экраном диагональю в 15,6 дюйма (1920 на 1080 пикселей), двухъядерным процессором Intel Core i3 восьмого поколения, 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ постоянного хранилища на SSD-накопителе, а также слотом для карты памяти объемом до 32 ГБ.





В наличии также система охлаждения с двумя тепловыми трубками, разъем USB 2.0, Ethernet-порт, HDMI, два USB 3.0 и разъем для наушников. Толщина корпуса при этом составляет 19,9 мм. Продажи лэптопа в Китае начнутся 11 ноября.