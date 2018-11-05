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34 силы, вариатор и богатое оснащение: BMW представила новый скутер C 400 GT

06.11.2018 13:53 — Разное | Tut.by  
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К открывающейся на этой неделе мотоциклетной выставке EICMA в Милане отделение BMW Motorrad приготовило целую россыпь двухколесных новинок, среди которых скутер C 400 GT.


По словам разработчиков, он подходит «как для расслабленных городских прогулок, так и для длительных поездок с пассажиром». Новый скутер располагает прочной рамой, изготовленной из стальных труб, за амортизацию отвечают телескопическая вилка спереди и два отдельных амортизатора с пружинами сзади.


За движение C 400 GT отвечает одноцилиндровый двигатель объемом 350 см3, развивающий 34 лошадиных силы и 35 Нм крутящего момента — работает он в связке с бесступенчатым вариатором.

В стандартной комплектации баварский скутер оснащается светодиодными фарами, ABS и системой бесключевого доступа Keyless Ride, обеспечивающей доступ к замку зажигания, рулевому замку, сиденью, крышке бака и отсекам для хранения. Список опций для C 400 GT включает светодиодные дневные ходовые огни и приборную панель с 6,5-дюймовым дисплеем.


О сроках рыночного дебюта и стоимости C 400 GT информации пока нет.

 
 
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К открывающейся на этой неделе мотоциклетной выставке EICMA в Милане отделение BMW Motorrad приготовило целую россыпь двухколесных новинок, среди которых скутер C 400 GT
 
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