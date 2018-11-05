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Не прошедшую в «Голос» белоруску пригласила выступить на своём концерте Диана Арбенина
Новости Беларуси. В эфире шоу «Голос» 26-летняя Александра Степанова из Минска исполнила песню «Ты дарила мне розы». В шоу девушку не взяли, но автор песни – Диана Арбенина – пригласила землячку выступить на концерте группы «Ночные снайперы» в Москве.
Наставники шоу «Голос» прокомментировали исполнение песни.
Ани Лорак спросила, нравится ли Александре такая музыка. Исполнительница ответила утвердительно. «Мне нравится характер этой песни, она драйвовая, мне так кажется, эмоциональная».
Константин Меладзе сказал, что это как раз тот случай, когда исполнитель сделал все, чтобы наставники не нажали кнопку. «Слушая вас спиной, ощущение, что это взрослая женщина, у которой не сложилась личная жизнь, которая довольно плохо выглядит и в плохом настроении».
Эфир увидела Диана Арбенина, которая записала видеообращение в соцсетях. Артистка пригласила девушку спеть вместе на концерте в Олимпийском.
Диана Арбенина:
Концерт с аншлагом прошел 4 ноября в Москве.
После выступления Александра
Александра Степанова:
Диана Арбенина также прокомментировала свой концерт: «Спасибо каждой душе которая пела с нами в унисон. Пока больше нет слов. Я должна это осмыслить. И я обязательно напишу о том что происходило со мной 3 часа которые я никогда не смогу забыть».
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Новости Беларуси. В эфире шоу «Голос» 26-летняя Александра Степанова из Минска исполнила песню «Ты дарила мне розы». В шоу девушку не взяли, но автор песни – Диана...
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