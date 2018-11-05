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Модная украинская певица Мария Чайковская выйдет на сцену минского Re:Public уже в этом месяце

06.11.2018 14:06 — Разное | Tut.by  
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Молодая исполнительница Мария Чайковская даст концерт в Минске. Она привезет новую программу «Верить в любовь». Мероприятие состоится 25 ноября в Re: public.

Певицу, виртуозно аккомпанирующую себе на фортепиано, отличают проникновенный вокал и чувственная подача музыкальных композиций. Критики сравнивают ее со многими известными на весь мир вокалистами и музыкантами: от Эдит Пиаф до Святослава Вакарчука. Но главное, конечно, в том, что Мария Чайковская была и остается собой.

Песни, автором которых является Чайковская, стремительно ворвались в нашу жизнь сначала в качестве интернет-хитов, затем стали чаще звучать в рамках различных телепроектов. Певица утверждает, что по-настоящему добиваются успеха лишь профессионалы, и сама, окончив консерваторию, подтверждает свою теорию.

Мария также исполняет композиции на стихи Веры Полозковой и других авторов. У нее есть хиты как на украинском, так и на русском языках. Одна из самых известных песен была исполнена Марией вместе с Гушей Катушкиным в шоу «Вечерний Ургант».

Когда: 25 ноября, 19.00.

Где: .

Сколько: от 25 руб.

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3 ноября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парные билеты на концерт Елены Темниковой, который состоится 17 ноября во Дворце спорта. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 9 ноября.

 
Теги: Минск
 
 
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25 ноября в 19.00 исполнительница выступит с концертом в Минске.
 
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