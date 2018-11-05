Модная украинская певица Мария Чайковская выйдет на сцену минского Re:Public уже в этом месяце

Молодая исполнительница Мария Чайковская даст концерт в Минске. Она привезет новую программу «Верить в любовь». Мероприятие состоится 25 ноября в Re: public .

Певицу, виртуозно аккомпанирующую себе на фортепиано, отличают проникновенный вокал и чувственная подача музыкальных композиций. Критики сравнивают ее со многими известными на весь мир вокалистами и музыкантами: от Эдит Пиаф до Святослава Вакарчука. Но главное, конечно, в том, что Мария Чайковская была и остается собой.

Песни, автором которых является Чайковская, стремительно ворвались в нашу жизнь сначала в качестве интернет-хитов, затем стали чаще звучать в рамках различных телепроектов. Певица утверждает, что по-настоящему добиваются успеха лишь профессионалы, и сама, окончив консерваторию, подтверждает свою теорию.

Мария также исполняет композиции на стихи Веры Полозковой и других авторов. У нее есть хиты как на украинском, так и на русском языках. Одна из самых известных песен была исполнена Марией вместе с Гушей Катушкиным в шоу «Вечерний Ургант».

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