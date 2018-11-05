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ЗВР Беларуси за октябрь выросли на $181 млн

06.11.2018 14:22 — Разное | БДГ  
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Золото-валютные резервы Беларуси за октябрь увеличились на $181,3 млн (2,6%) и по состоянию на 1 ноября составили $7,11 млрд в эквиваленте.

Об этом сообщают в Нацбанке Беларуси.

Там отметили, что рост в октябре произошел за счет поступления в бюджет валюты от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Кроме того, был получен очередной транш ЕФСР. В бюджет поступили и средства от продажи на внутреннем рынке облигаций в валюте.

Средства поступили от покупки валюты Нацбанком на Белорусской валютно-фондовой бирже, а также за счет увеличения стоимости монетарного золота.

Беларусь в октябре исполнила своих обязательств в валюте на $290 млн.

Напомним, ЗВР в сентябре снизились на 4,4% ($320 млн).

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Золото-валютные резервы Беларуси за октябрь увеличились на $181,3 млн (2,6%) и по состоянию на 1 ноября составили $7,11 млрд в эквиваленте. Об этом сообщают в Нацбанке...
 
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