ЗВР Беларуси за октябрь выросли на $181 млн

Золото-валютные резервы Беларуси за октябрь увеличились на $181,3 млн (2,6%) и по состоянию на 1 ноября составили $7,11 млрд в эквиваленте.

Об этом сообщают в Нацбанке Беларуси.

Там отметили, что рост в октябре произошел за счет поступления в бюджет валюты от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Кроме того, был получен очередной транш ЕФСР. В бюджет поступили и средства от продажи на внутреннем рынке облигаций в валюте.

Средства поступили от покупки валюты Нацбанком на Белорусской валютно-фондовой бирже, а также за счет увеличения стоимости монетарного золота.

Беларусь в октябре исполнила своих обязательств в валюте на $290 млн.

Напомним, ЗВР в сентябре снизились на 4,4% ($320 млн).