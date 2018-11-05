Лифчик за миллион. Посмотрите на новинку от Victoria's Secret и Эльзу Хоск, которая ее представит

Не знаем, сколько стоят ваши бюстгальтеры, но уверены, что меньше, чем Fantasy Bra от Victoria’s Secret. В преддверии шоу бельевой монополист снова презентовал драгоценную новинку, стоимость которой — миллион долларов, — рассказывает Cosmopolitan . Все о создании дорогущего бра — в видео:

Эльза Хоск, модель, которая представит на подиуме самую дорогостоящую новинку года от Victoria’s Secret, призналась, что для нее это большая радость:

«Это лучший подарок на день рождения! Посвящаю это всем, кто верит в трудолюбие и следует за своими самыми сумасшедшими мечтами! Спасибо Victoria’s Secret, что помогли исполниться моей!» — написала в инстаграме Хоск, которой исполняется 30 лет седьмого ноября.

Впрочем, в прошлые годы «ангелы» бренда показывали на шоу и более дорогие модели. Например, в 2017-м бразильская топ-модель Лаис Рибейро представила бюстгальтер Champagne Nights Fantasy Bra, стоимостью в два миллиона долларов.



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Хайди Клум примерила Heavenly Star Fantasy Bra за 12,5 миллиона…



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А Red Hot Fantasy Bra на Жизель Будхен и вовсе стоил 15 миллионов долларов (да, нам тоже больно видеть эти цифры).



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