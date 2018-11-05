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Новое пограничное подразделение приступило к охране белорусско-украинской границы
06.11.2018 14:30 — Разное | Ежедневник
фото: gpk.gov.by
Согласно указу президента в Мозырском пограничном отряде сформирован пограничный пост «Наровля».
Пограничники этого подразделения приступили к работе с ноября. Территория их ответственности – 50-километровый участок границы, треть которого пролегает по реке, сообщили в ГТК.Важной особенностью поста является то, что зона ответственности подразделения включает территорию Полесского государственного радиационно-экологического заповедника.
Как сообщает пресс-служба ГТК, новый пограничный пост обеспечен всеми современными техническими средствами охраны границы, новейшим оборудованием, автомобильной и специальной техникой для защиты личного состава при выполнении задач в заповеднике.
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Согласно указу президента в Мозырском пограничном отряде сформирован пограничный пост «Наровля».
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