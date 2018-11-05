Полмиллиона литров самогона, браги и другого алкоголя изъято у подпольных производителей

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Такие цифры обнародовало Министерство внутренних дел.

В 2018 году сотрудники милиции получили более 2 тыс. сообщений о незаконных действиях с алкоголем, из которых подтвердилось более тысячи, сообщает пресс-служба МВД.

В результате у подпольных производителей и реализаторов изъято 392 тыс. литров самогона и самогонной браги, а также свыше 104 литров другой алкогольной продукции. Более 10 тыс. человек были привлечены к административной ответственности.

Как напомнили в МВД, нелегальное производство, ввоз, перемещение и реализация алкогольной и спиртосодержащей продукции в Беларуси карается законом.