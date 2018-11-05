ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На проспекте Купалы в Гродно вырастут новые многоэтажки с двухъярусной парковкой

06.11.2018 14:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Что строят возле гостиницы «Турист» в Гродно и как решат вопрос с парковками, разбирался Сайт Гродно 015.by.


Возле гостиницы «Турист» в Гродно появятся новые монолитные дома. Изначально же, по проекту десятилетней давности, здесь был запланирован новый торговый центр.




Проект на группу жилых домов возле гостиницы «Турист» разработан на основании градостроительного паспорта от 25 августа 2015 года и прошел обсуждение на градостроительном совете 15 июня 2018 года.








В проектном управлении ОАО «Гродножилстрой» сообщили, что на этой территории возведут два разновысоких дома, объединенных платформой. Дома будут восьмиподъездные с переменной этажностью (от 6 до 9 этажей), монолитным каркасом и свободной планировкой. В цокольном этаже будут размещены офисы. Парковки для жилых домов организуют на двухъярусной платформе.

Заселиться в новые многоэтажки можно будет уже в 2020 году.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рассказываем, что строят возле гостиницы "Турист" в Гродно.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Браславском районе в ДТП погибли 10 лосей и 8 косуль
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика