На проспекте Купалы в Гродно вырастут новые многоэтажки с двухъярусной парковкой

Что строят возле гостиницы «Турист» в Гродно и как решат вопрос с парковками, разбирался Сайт Гродно 015.by.





Возле гостиницы «Турист» в Гродно появятся новые монолитные дома. Изначально же, по проекту десятилетней давности, здесь был запланирован новый торговый центр.









Проект на группу жилых домов возле гостиницы «Турист» разработан на основании градостроительного паспорта от 25 августа 2015 года и прошел обсуждение на градостроительном совете 15 июня 2018 года.

















В проектном управлении ОАО «Гродножилстрой» сообщили, что на этой территории возведут два разновысоких дома, объединенных платформой. Дома будут восьмиподъездные с переменной этажностью (от 6 до 9 этажей), монолитным каркасом и свободной планировкой. В цокольном этаже будут размещены офисы. Парковки для жилых домов организуют на двухъярусной платформе.

Заселиться в новые многоэтажки можно будет уже в 2020 году.