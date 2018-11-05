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В Беларуси завершается разработка опытного образца электромобиля

06.11.2018 13:18 — Разное | Аргументы и факты  
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В Беларуси завершается разработка опытного образца электромобиля
БЕЛТА

В Беларуси завершается разработка опытного образца электромобиля, сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков.

В Беларуси завершается разработка опытного образца электромобиля Есть ли в Беларуси льготы для владельцев электромобилей?

"В текущем году совместно с фирмой "Кейджи Импэкс" завершается создание первого белорусского электромобиля. Одновременно завершается разработка супернакопителя энергии - суперконденсатора на принципиально новой основе", - сказал Владимир Гусаков. Экспериментальный образец белорусского электромобиля был представлен общественности в августе 2017 года. Тогда же началась работа над усовершенствованным, опытным образцом.

Председатель Президиума НАН рассказал и о других заметных достижениях белорусской науки. "Специалистами НАН Беларуси разработан персональный суперкомпьютер. Сейчас это 20 трлн операций в секунду, а по размерам - в 100 раз меньше исходного "СКИФа", - отметил он. - Был создан белорусский спутник дистанционного зондирования Земли. Это способствовало тому, что многие белорусские предприятия и организации науки вышли на новый технологический уровень. Например, ОАО "Интеграл" наладил выпуск новых электронных компонентов для эксплуатации в космосе. Институты и организации Академии наук разработали принципиально новые технологии обработки информации и производства материалов для космоса. Кстати, сейчас разработки ученых Академии наук используются в международных космических проектах по исследованию Марса и Меркурия".

Строится Белорусская антарктическая станция, введен в строй второй ее объект. "В ноябре свою работу начала уже 11-я антарктическая экспедиция. Надо сказать, что эта работа по сложности не уступает запуску космических аппаратов", - подчеркнул Владимир Гусаков.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Экспериментальный образец белорусского электромобиля был представлен общественности в августе 2017 года. Тогда же началась работа над усовершенствованным,...
 
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