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Исследование русского рэпа: хайп, детка, кэш и тур − самые популярные слова

06.11.2018 14:48 — Разное | KYKY  
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Аналитики «Яндекс.Музыки» провели исследование русского рэпа. Среди прочего, они узнали самые характерные слова отдельных исполнителей и жанра в целом, посмотрели, как изменялся лексика рэпа со временем − в общем, получилось занимательно. 

Характерные слова

Чаще всего в треках этого жанра произносят слово «рэп». Аналогично, кстати, и для хип-хопа. Исполнители любят говорить о своей работе − слова трек, микрофон, бит, рифма звучат так же часто, как тачка, хата и прочее. Очень редко можно услышать слова весна, птица, дождь, тишина и так далее.

Характерные слова есть и у конкретных исполнителей:

  • Скриптонит чаще других говорит слова павло, цацка, ё****й;
  • Ja Khalib выражается более типично − детка, нежный, нереальный;
  • Гуф предпочитает наречия − абсолютно, нормально, по-моему;
  • Тимати соответствует образу − он больше других говорит слова бизнесмен, статус, график, чикса;
  • Oxxxymiron поинтереснее других. Его самые употребляемые слова − мордор, дева, горожанин, втирать, мироздание, переплетать;
  • L'One − фанат путешествий. От него регулярно слышишь слова Якутск, космический, марсианин, МКАД, трофей, Москва;
  • Pharaon часто упоминает морс, тварь и династию.

Среди исполнителей других жанров ближе всех по лексике к рэперам группы «Ленинград», «Кирпичи», а также Владимир Высоцкий.

Эпохи рэпа

Набор самых распространённых слов, конечно, меняется со временем. И тут видно упрощение лексики, появилось много англицизмов и экспрессивных слов. Самые часто употребляемые слова:

  • В 1990-2000: радио, слог, уличный, лирика, городской;
  • В 2001-2005: награда, драка, битва, истина, братец;
  • В 2006-2010: рэпчик, мэн, студия, мутить, убиваться;
  • В 2011-2015: панч, айфон, почерк, музло, вата;
  • В 2016-2018: хайп, блант, детка, кэш, тур.

В девяностые матерные слова в текстах рэперов звучали не особо чаще, чем у исполнителей других жанров. Пик нецензурной лексики был во второй половине нулевых − тогда он звучал в рэпе в 17 раз чаще, чем в других жанрах. Сейчас − примерно в десять раз.

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Аналитики «Яндекс.Музыки» провели исследование русского рэпа. Среди прочего, они узнали самые характерные слова отдельных исполнителей и жанра в целом,...
 
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