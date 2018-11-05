Исследование русского рэпа: хайп, детка, кэш и тур − самые популярные слова

Аналитики «Яндекс.Музыки» провели исследование русского рэпа. Среди прочего, они узнали самые характерные слова отдельных исполнителей и жанра в целом, посмотрели, как изменялся лексика рэпа со временем − в общем, получилось занимательно.
Характерные слова
Чаще всего в треках этого жанра произносят слово «рэп». Аналогично, кстати, и для хип-хопа. Исполнители любят говорить о своей работе − слова трек, микрофон, бит, рифма звучат так же часто, как тачка, хата и прочее. Очень редко можно услышать слова весна, птица, дождь, тишина и так далее.
Характерные слова есть и у конкретных исполнителей:
Скриптонит чаще других говорит слова павло, цацка, ё****й;
Ja Khalib выражается более типично − детка, нежный, нереальный;
Тимати соответствует образу − он больше других говорит слова бизнесмен, статус, график, чикса;
Oxxxymiron поинтереснее других. Его самые употребляемые слова − мордор, дева, горожанин, втирать, мироздание, переплетать;
L'One − фанат путешествий. От него регулярно слышишь слова Якутск, космический, марсианин, МКАД, трофей, Москва;
Pharaon часто упоминает морс, тварь и династию.
Среди исполнителей других жанров ближе всех по лексике к рэперам группы «Ленинград», «Кирпичи», а также Владимир Высоцкий.
Эпохи рэпа
Набор самых распространённых слов, конечно, меняется со временем. И тут видно упрощение лексики, появилось много англицизмов и экспрессивных слов. Самые часто употребляемые слова:
В 1990-2000: радио, слог, уличный, лирика, городской;
В 2001-2005: награда, драка, битва, истина, братец;
В 2006-2010: рэпчик, мэн, студия, мутить, убиваться;
В 2011-2015: панч, айфон, почерк, музло, вата;
В 2016-2018: хайп, блант, детка, кэш, тур.
В девяностые матерные слова в текстах рэперов звучали не особо чаще, чем у исполнителей других жанров. Пик нецензурной лексики был во второй половине нулевых − тогда он звучал в рэпе в 17 раз чаще, чем в других жанрах. Сейчас − примерно в десять раз.