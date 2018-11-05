Исследование русского рэпа: хайп, детка, кэш и тур − самые популярные слова

Аналитики «Яндекс.Музыки» провели исследование русского рэпа. Среди прочего, они узнали самые характерные слова отдельных исполнителей и жанра в целом, посмотрели, как изменялся лексика рэпа со временем − в общем, получилось занимательно.

Характерные слова

Чаще всего в треках этого жанра произносят слово «рэп». Аналогично, кстати, и для хип-хопа. Исполнители любят говорить о своей работе − слова трек, микрофон, бит, рифма звучат так же часто, как тачка, хата и прочее. Очень редко можно услышать слова весна, птица, дождь, тишина и так далее.

Характерные слова есть и у конкретных исполнителей:

Скриптонит чаще других говорит слова павло, цацка, ё****й;

Ja Khalib выражается более типично − детка, нежный, нереальный;

Гуф предпочитает наречия − абсолютно, нормально, по-моему;

Тимати соответствует образу − он больше других говорит слова бизнесмен, статус, график, чикса;

Oxxxymiron поинтереснее других. Его самые употребляемые слова − мордор, дева, горожанин, втирать, мироздание, переплетать;

L'One − фанат путешествий. От него регулярно слышишь слова Якутск, космический, марсианин, МКАД, трофей, Москва;

Pharaon часто упоминает морс, тварь и династию.

Среди исполнителей других жанров ближе всех по лексике к рэперам группы «Ленинград», «Кирпичи», а также Владимир Высоцкий.

Эпохи рэпа

Набор самых распространённых слов, конечно, меняется со временем. И тут видно упрощение лексики, появилось много англицизмов и экспрессивных слов. Самые часто употребляемые слова:

В 1990-2000: радио, слог, уличный, лирика, городской;

В 2001-2005: награда, драка, битва, истина, братец;

В 2006-2010: рэпчик, мэн, студия, мутить, убиваться;

В 2011-2015: панч, айфон, почерк, музло, вата;

В 2016-2018: хайп, блант, детка, кэш, тур.

В девяностые матерные слова в текстах рэперов звучали не особо чаще, чем у исполнителей других жанров. Пик нецензурной лексики был во второй половине нулевых − тогда он звучал в рэпе в 17 раз чаще, чем в других жанрах. Сейчас − примерно в десять раз.

Читайте по теме: Перестал сравнивать член с бургером. Face записал новый альбом и дал интервью о Путине и Навальном