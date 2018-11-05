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На Октябрьской высаживают деревья − никто не знает, кто это делает

06.11.2018 14:18 — Разное | KYKY  
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Сегодня, 6 октября, в соцсетях начали массово публиковать фотографии того, как на улице Октябрьской, возле культурного хаба ОК16, высаживают деревья.  

Мы решили выяснить, кто занялся правильным для города занятием. Первым делом позвонили основателю и директору OK16 Георгию Заборскому. Он уведомил, что благоустройством территории занимается проект «Арт-Беларусь», и посоветовал позвонить Александру Зименко, куратору корпоративной коллекции Белгазпромбанка. Александр ответил, что не знает о работах на Октябрьской, и предложил позвонить Георгию Заборскому. А раз они оба не знают, кто высаживает деревья, то, по словам Зименко, этим занимается какая-то другая организация.

Когда круг из творческих людей замкнулся, мы позвонили в Зеленстрой Ленинского района. В ведомстве опровергли свою причастность к высадке деревьев (не пилят же!) и посоветовали позвонить в Минскзеленстрой. Увы, и там не сказали ничего путного, зато порекомендовали написать обращение (ответ на которое придёт в течение двух недель). А ещё сотрудник Минскзеленстроя предложил вычислить добрых людей по надписям на их куртке, мол, «зеленстроевцы» всегда в соответствующей форме.

Что ж, в любом случае кто-то занялся правильным делом, за что ему хочется сказать большое спасибо. Надеемся, что новые деревья не пропадут с тусовочной улицы. 

Читайте по теме: Министр природных ресурсов: деревья в Минске вырубают с соблюдением закона

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, 6 октября, в соцсетях начали массово публиковать фотографии того, как на улице Октябрьской, возле культурного хаба ОК16, высаживают деревья.   Мы...
 
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