Мингорисполком до сих пор не решил, будет ставить доску к столетию БНР или нет

Основатель symbal.by Павел Белоус рассказал на своей странице в Facebook, что ему пришёл ответ из Мингорисполкома насчёт доски к столетию БНР. Городские власти никак не могут решить, установить ли её. Даже говорили , что им поступили обращения от минчан, которые против этого.

В начале октября Мингорисполком ответил на обращение с просьбой уточнить, сколько именно человек выступили против установки доски. Зампредседателя Мингорисполкома Игорь Юркевич сослался на 28 Конституцию Беларуси, по которой «каждый имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь, в том числе от посягательства на тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообщений, на его честь и достоинство».

Павлу Белоусу Мингорисполком рассказал, что по состоянию на 2 ноября власти получили больше трёх тысяч обращений по поводу установки доски. Чиновники до сих пор решают, что делать. «При принятии данного решения будут учтены мнения всех заинтересовавшихся», − указано в ответе. Белоус сказал, что в ближайшее время отправит в Мингорисполком новое обращение с просьбой указать конкретную дату, когда планируется принять решение.