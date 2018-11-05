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В Минске состоялся открытый городской шашечный турнир среди ветеранов

06.11.2018 14:44 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске состоялся открытый городской шашечный турнир среди ветеранов
Фото из открытых источников

Как сообщил «АиФ» мастер спорта по шашкам Евгений САЛАНОВИЧ, в открытом городском турнире по шашкам-64 среди пенсионеров приняли участие 22 известных шашиста, которые выявляли сильнейшего по швейцарской системе в 8 туров. Соревнования были приурочены к годовщине Октябрьской революции.

В Минске состоялся открытый городской шашечный турнир среди ветеранов 12 медалей завоевали белорусские шашисты на чемпионате Европы в Болгарии

Победителем турнира стал 78-летний гроссмейстер Аркадий Плакхин, который в напряженной борьбе набрал 13 очков из 16 возможных и занял первое место. Второе место досталось мастеру спорта из Минска Валерию Свизинскому, третье – Вячеславу Полянскому. В призовую шестерку также попали Борис Абрамов, Анатолий Шушкевич и Александр Шавандов. Особо впечатляет участие в турнире Вячеслава Науменко, который решил сразиться за чемпионское звание в 87-летнем возрасте.

Организаторы турнира надеются, что данные соревнования будут проводиться на постоянной основе. К примеру, следующий подобный шашечный турнир планируется провести 30 декабря 2018 года.

 
Теги: Минск
 
 
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