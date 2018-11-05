В Украине и России запретили показ боевика Hunter Killer. Зрители приглашаются в Беларусь

В Украине и России запретили показ голливудского фильма "Охотник-убийца" (Hunter Killer) о спасении президента РФ, главные роли в котором сыграли Гэри Олдман и Джерард Батлер.





Однако причины, по которым страны запретили показ "Охотника-убийцы", разные.





В Украине премьера фильма должна была состояться 25 октября, а в России - 1 ноября.





Российские кинотеатры незадолго до премьеры начали массово убирать его из расписаний. Спустя время выяснилось, что фильм в РФ и вовсе не выйдет в прокат, поскольку не получил прокатного удостоверения Министерства культуры.





В свою очередь Министерство культуры РФ заявило, что дело не в сюжете, а лишь в том, что дистрибьютор якобы изначально предоставил копию фильма плохого качества, а вариант на замену был предоставлен уже слишком поздно, чиновники не успели ознакомиться с материалом.





Однако по версии журналистов фильм запретили потому, что его сюжет повествует о капитане подлодки США, который пытается предотвратить Третью мировую войну после того, как президент России был захвачен министром обороны-предателем.





Что касается Украины, то фильм "Охотник-убийца" был запрещен по другой причине. Министерство культуры Украины не выдало прокатное удостоверение, поскольку в законе Украины о кинематографии запрещается прокат картин, которые демонстрируют мощь армии страны агрессора, коей в Украине считают Россию.





В Беларуси фильм с успехом идет в кинотеатрах.



