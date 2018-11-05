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В Украине и России запретили показ боевика Hunter Killer. Зрители приглашаются в Беларусь
В белорусских кинотеатрах в эти дни с успехом идет фильм Hunter Killer, между тм в Украине и России фильм так и не вышел в прокат. Причины, правда, разные.
В Украине и России запретили показ голливудского фильма "Охотник-убийца" (Hunter Killer) о спасении президента РФ, главные роли в котором сыграли Гэри Олдман и Джерард Батлер.
Однако причины, по которым страны запретили показ "Охотника-убийцы", разные.
В Украине премьера фильма должна была состояться 25 октября, а в России - 1 ноября.
Российские кинотеатры незадолго до премьеры начали массово убирать его из расписаний. Спустя время выяснилось, что фильм в РФ и вовсе не выйдет в прокат, поскольку не получил прокатного удостоверения Министерства культуры.
В свою очередь Министерство культуры РФ заявило, что дело не в сюжете, а лишь в том, что дистрибьютор якобы изначально предоставил копию фильма плохого качества, а вариант на замену был предоставлен уже слишком поздно, чиновники не успели ознакомиться с материалом.
Однако по версии журналистов фильм запретили потому, что его сюжет повествует о капитане подлодки США, который пытается предотвратить Третью мировую войну после того, как президент России был захвачен министром обороны-предателем.
Что касается Украины, то фильм "Охотник-убийца" был запрещен по другой причине. Министерство культуры Украины не выдало прокатное удостоверение, поскольку в законе Украины о кинематографии запрещается прокат картин, которые демонстрируют мощь армии страны агрессора, коей в Украине считают Россию.
В Беларуси фильм с успехом идет в кинотеатрах.
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В белорусских кинотеатрах в эти дни с успехом идет фильм Hunter Killer, между тм в Украине и России фильм так и не вышел в прокат. Причины, правда, разные.
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