37 обвиняемых: завершено расследование масштабного дела о наркоторговле

В результате проверки оперативной информации сотрудниками управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Миноблисполкома были получены данные о причастности ряда лиц к наркоторговле.





В ходе следствия установлено, что в период с 2016 года по 2017 год более 30 человек из корыстных побуждений вступили в структурные подразделения международных преступных организаций, целью которых являлось получение дохода от сбыта наркотиков и психотропов. Данные подразделения относятся к двум крупным торговым площадкам в интернете.





Обвиняемые по уголовному делу выполняли различные роли в преступной группе, были дистанционно наделены руководством магазина, на который работали, различными обязанностями.





В их числе: разделение крупных партий запрещенных веществ и распределение их между другими участниками, сбыт наркотиков и психотропов потребителям с использованием закладок, привлечение новых покупателей, сбыт пробных порций и контроль отзывов об их употреблении, соблюдение конспирации.





Деятельность одного из магазинов, “White&Fluffy”, пресечена, он прекратил свое существование. При этом установлены личности руководителей обеих торговых площадок, в отношении которых проводятся оперативно-розыскные мероприятия.





Кроме того, пресечены крупные каналы поставки запрещенных веществ из России и Украины. Среди обвиняемых – 36-летний курьер, гражданин Российской Федерации, который перевозил крупные партии наркотиков и психотропов в Беларусь из России для дальнейшего распространения обоими магазинами.





Также украинскими правоохранителями по запросу белорусской стороны в настоящее время задержан поставщик, который неоднократно перевозил запрещенные вещества в нашу страну с территории южного соседа.





Указанные магазины характеризует активная маркетинговая стратегия: использовался ряд инструментов для привлечения новых потребителей (скидки, акции), а также с целью расширения розничной сети размещались объявления о трудоустройстве, в которых обещались высокие заработки и обеспечение безопасности деятельности.





«Работников» инструктировали в части, касающейся использования необходимых средств и программного обеспечения для сохранения анонимности, однако, впоследствии это не помешало сотрудникам правоохранительных органов установить личность ряда «минеров».





Средний возраст обвиняемых по уголовному делу – 27 лет, среди них лишь одна женщина, остальные – мужчины в возрасте от 18 до 46 лет. Все они имеют различный социальный статус: восемь фигурантов окончили высшие учебные заведения, 15 – имели законные источники дохода и постоянное место работы либо занимались предпринимательской деятельностью.





Кроме того, 11 подследственных ранее были судимы, в том числе за незаконные действия с наркотиками.





В ходе расследования проведены обыски, очные ставки, более 300 допросов. Проанализировано содержимое мобильных устройств и компьютерной техники, использовавшихся в противоправной деятельности для связи с иными участниками преступной организации и выполнения обязанностей в рамках определенной роли.





Изъяты из тайников в различных местах на территории Беларуси наркотические средства и психотропные вещества общей массой более 7 килограммов.





Наложен арест на имущество, в том числе приобретенное на средства, заработанные преступным путем, (автомобили, компьютерная техника) на общую сумму более 117 тысяч рублей.





Действия 37 обвиняемых по уголовному делу квалифицированы следствием по следующим статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь:





285 (участие в преступной организации) (33 обвиняемых);





328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) (37 обвиняемых, 33 из них – по части 4 статьи);





328-1 (незаконное перемещение через Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов) (1 обвиняемый);





329 (посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) (3 обвиняемых).





К 33 фигурантам применена мера пресечения в виде заключения под стражу.





Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.